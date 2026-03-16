Attaque de drone sur l’aéroport de Dubaï, reprise graduelle des vols

Un panache de fumée s'élève d'un incendie en cours à l'aéroport international de Dubaï, le 16 mars 2026. AFP or licensors

L’Autorité de l’aviation civile de l’émirat «annonce la reprise graduelle de certains vols depuis et à destination de l’aéroport international de Dubaï», a indiqué le bureau de presse de Dubaï sur X.

DCAA announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding their flights. — Dubai Civil Aviation Authority (@DcaaDubai) March 16, 2026

Selon la même source, un «incident relatif à un drone» a provoqué plus tôt l’incendie d’un réservoir de carburant de l’aéroport, sans faire de blessés. Le feu a été maîtrisé.

Deux témoins ont déclaré à l’AFP avoir vu un épais panache de fumée noire s’élever en direction de l’aéroport vers 10H00 locales, plusieurs heures après l’incident.

Avant la guerre, l’aéroport de Dubaï était le plus fréquenté au monde pour le trafic international et constituait la base principale d’Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient.

Son activité est fortement perturbée depuis le début, le 28 février, de l’opération américano-israélienne contre l’Iran et les attaques de représailles menées par la République islamique contre les Emirats arabes unis et ses voisins du Golfe.

Un témoin à l’aéroport de Dubaï a déclaré à l’AFP que les passagers en attente de leurs vols avaient été évacués vers un étage inférieur pendant plusieurs heures.

«Ces dernières semaines ont été difficiles, avec des explosions que l’on entend régulièrement, mais les attaques iraniennes m’ont poursuivi jusque dans mes dernières heures avant de pouvoir rentrer chez moi», a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne Emirates a indiqué qu’elle assurerait un «service limité» après 10H00 locales et que certains vols avaient été annulés.

All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.



Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026

La semaine dernière, les autorités de Dubaï avaient fait état de quatre blessés après la chute d’un drone près de l’aéroport.

1.800 missiles et drones

Depuis le début de la guerre, l’Iran a tiré plus de 1.800 missiles et drones sur les Emirats arabes unis, selon le ministère émirati de la Défense, bouleversant la vie dans ce grand centre financier qui est aussi l’un des centres névralgiques du trafic aérien mondial.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع الصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات الإيرانية.



UAE Air Defences engaged Iranian

Ballistic and Cruise Missiles and UAVs Attacks#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMinistryOfDefence pic.twitter.com/cAU4TOH5t7 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 14, 2026

Le ministère de la Défense a de nouveau indiqué lundi matin que les défenses aériennes du pays étaient en train d’intercepter des missiles et des drones provenant d’Iran.

Depuis le début du conflit, les autorités émiraties ont recensé six morts, dont quatre civils et deux militaires tués dans un accident d’hélicoptère attribué à une défaillance technique.

L’Iran a pris pour cible des bases militaires et des intérêts économiques américains chez ses voisins du Golfe, mais aussi des infrastructures civiles comme des aéroports, des ports et des installations pétrolières.

En Arabie saoudite, le ministère de la Défense a annoncé lundi matin avoir intercepté un total de 61 drones depuis minuit (mercredi 21H00 GMT) dans l’est du pays.

Dimanche, une base italo-américaine a aussi été visée par une attaque de drone au Koweït, d’après l’armée italienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a justifié ces attaques par «les nombreuses preuves» qui montrent, selon lui, que les bases américaines dans les pays du Golfe sont utilisées pour cibler son pays.

Signe d’un scepticisme grandissant quant à une issue rapide du conflit, les deux Grands Prix de Formule 1 prévus à Bahreïn les 10-12 avril et en Arabie saoudite les 17-19 avril ont été annulés.