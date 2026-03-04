Guerre au Moyen-Orient: le premier vol évacuant des Marocains attendu ce soir à Casablanca

Le premier vol affrété par Royal Air Maroc est attendu dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h35 du matin, à l’aéroport Mohammed V, a appris Le360 de source sûre. L’appareil, un Boeing 787-9 Dreamliner, doit décoller de l’aéroport international de Dubaï à 21h55, heure locale.

Depuis le début du conflit, la guerre a provoqué l’annulation d’environ 19.000 liaisons aériennes en l’espace de quatre jours. Si certains vols commerciaux ont repris en nombre limité depuis mardi 3 mars, la situation demeure tendue dans plusieurs aéroports de la région.

Face à ces perturbations, de nombreux gouvernements et compagnies aériennes ont mis en place des opérations spéciales pour évacuer leurs ressortissants. Le Maroc s’inscrit ainsi dans cette dynamique, avec ce premier vol de rapatriement, à ce stade le seul programmé par la compagnie nationale.

Lire aussi : Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient

Le vol au départ de Casablanca, qui a quitté le Maroc à 9h00 du matin, ne transportait pas uniquement les membres de l’équipage. Des passagers souhaitant rejoindre Dubaï étaient également à bord, illustrant la complexité des flux de voyageurs malgré le contexte de crise.

Au retour, l’appareil ramènera aussi bien des touristes marocains en séjour aux Émirats que des ressortissants résidant sur place et désireux de regagner le Royaume en raison de la dégradation de la situation sécuritaire.

L’organisation de cette rotation exceptionnelle n’a pas été sans obstacles. Selon nos informations, Royal Air Maroc a dû faire face à des difficultés pour obtenir les créneaux horaires (slots) nécessaires à l’atterrissage et au décollage à Dubaï.

Les autorités émiraties ont été fortement sollicitées ces derniers jours par plusieurs pays et compagnies aériennes, tous engagés dans des opérations similaires de rapatriement. La saturation de l’espace aérien et des infrastructures aéroportuaires a ainsi complexifié la coordination logistique.