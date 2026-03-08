Guerre au Moyen-Orient: escalade dans le Golfe, des infrastructures «vitales» frappées au Koweït

Des avions de la compagnie Emirates stationnés sur le tarmac de l’aéroport international de Dubaï , le 2 mars 2026. AFP or licensors

Au neuvième jour de la guerre, les Émirats arabes unis sont les derniers pour l’heure à avoir annoncé dans la matinée faire face à une «nouvelle attaque de drones et de missiles provenant d’Iran», d’après le ministère de la Défense sur X.

Les sirènes ont également résonné à Bahreïn, a fait savoir sur X son ministère de l’Intérieur.

«Les défenses aériennes koweïtiennes ripostent actuellement à des attaques hostiles de missiles et de drones», a fait savoir dans le même temps l’armée sur X, en avertissant que des explosions provenant des interceptions de projectiles étaient susceptibles de retentir.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/4K6jf6jdvq — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 8, 2026

Plus tôt dans la nuit, le ministère de la Défense a signalé une première vague d’attaques en dénonçant une opération de «ciblage direct d’une infrastructure vitale», lorsque «les réservoirs de carburant de l’aéroport international de Koweït ont été attaqués par des drones».

L’agence de presse officielle du Koweït a ensuite déclaré qu’un incendie à l’aéroport avait été maîtrisé, sans «blessés graves».

Le ministère koweïtien de l’Intérieur a déploré la mort de deux gardes-frontières tôt dimanche, sans préciser les causes de leur mort ni si elle est liée à la guerre.

بيان (10) من وزارة الداخلية



وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ



وزارة الداخلية تنعي شهيدي الواجب

المقدم ركن / عبدالله عماد الشراح

الرائد / فهد عبدالعزيز المجمد



تنعى وزارة الداخلية شهيدي الواجب المقدم… pic.twitter.com/3S45Q0QQx9 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 8, 2026

Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, a condamné dimanche dans un communiqué «le ciblage d’installations vitales et d’infrastructures civiles» par l’Iran, y voyant «une escalade dangereuse qui compromettrait la sécurité et la stabilité» de ces États.

Déclarations contradictoires à Téhéran

Le ministère saoudien de la Défense a dit tôt dimanche avoir intercepté 15 drones, sans mentionner de dégâts ou de victimes.

«Huit drones ont été interceptés et détruits après être entrés dans l’espace aérien» et six autres ont été neutralisés «à l’est de Ryad», a détaillé le porte-parole du ministère saoudien sur X, signalant un peu plus tard un quinzième drone intercepté et détruit à l’est de la capitale.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات شرق الرياض. pic.twitter.com/wi1sYfkxIH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 8, 2026

Une attaque de drone contre le «quartier diplomatique de Ryad a été déjouée», sans dégât matériel ni blessé parmi les civils, a-t-il annoncé

Le Qatar a été samedi la cible de 10 missiles balistiques et deux missiles de croisière iraniens, a déclaré son ministère de la Défense, précisant que huit engins avaient pu être interceptés.

Deux missiles balistiques «sont retombés dans les eaux territoriales du Qatar» et les deux restants «sur une zone inhabitée sans faire de victime», indique le communiqué du ministère diffusé tôt dimanche.

Ces attaques se poursuivent en dépit des excuses du président iranien Massoud Pezeshkian présentées samedi à ses voisins du Golfe pour les frappes les ayant ciblés. Il a affirmé qu’ils ne seraient plus attaqués, sauf si des frappes étaient lancées depuis leurs territoires.

Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran will stop attacks on Gulf countries – provided they aren't used to help the US and Israel launch attacks on Iran.



CNN's Mostafa Salem explains what this could mean.



Follow live updates: https://t.co/NeBjjRcmiN pic.twitter.com/kcvMD8WK1N — CNN (@CNN) March 7, 2026

Mais le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholamhossein Mohseni Ejeï, a lui déclaré plus tard samedi que l’Iran poursuivrait ses attaques contre des sites dans des pays voisins utilisés dans «l’agression» contre lui, invoquant des «preuves» que certains pays de la région se sont «mis à la disposition de l’ennemi».

Ces deux figures sont membres du triumvirat assurant la transition du pouvoir iranien après la mort du guide suprême, Ali Khamenei.

Des infrastructures civiles touchées

Samedi, la région a déjà été secouée par des attaques similaires.

Un Pakistanais a notamment été tué par des débris de drone à Dubaï. Les Émirats arabes unis ont fait état d’attaques de missiles et de drones venant d’Iran à deux reprises et une interception près de l’aéroport de Dubaï a notamment entraîné la suspension temporaire des opérations samedi matin.

Le président émirati, cheikh Mohamed ben Zayed, a reconnu que le pays était dans une «situation de guerre» dans une rare intervention télévisée.

UAE president says country is well and is no easy prey in first public comments since Iran strikes https://t.co/nsrsTmpZ0V https://t.co/nsrsTmpZ0V — Reuters (@Reuters) March 7, 2026

Le ministère saoudien de la Défense a affirmé avoir détruit trois missiles balistiques se dirigeant vers la base aérienne du prince Sultan et qu’un autre est tombé «dans une zone inhabitée», ainsi que 17 drones interceptés sur le gisement de pétrole de Shaybah (sud-est).

La Jordanie a accusé l’Iran d’avoir directement visé des installations stratégiques dans le royaume.

Certaines attaques concernant les pays du Golfe depuis le début du conflit ont visé des infrastructures civiles, tandis que l’Iran affirme ne viser que des intérêts ou bases américains.

Ainsi, la compagnie pétrolière nationale du Koweït a annoncé avoir baissé sa production, en invoquant les attaques iraniennes contre le pays et les menaces «contre la sécurité du passage des navires dans le détroit d’Ormuz», point de passage clé pour les hydrocarbures du Golfe.