International

Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État

Abdelamdjid Tebboune, président de la république d'Algérie avec Said Chengriha, chef d'État-major de l'armée algérienne.

Le projet de Loi de Finances en Algérie pour l’année 2026 a été adopté dimanche dernier en Conseil des ministres. Selon les premiers chiffres divulgués par certains médias locaux, l’armée algérienne continue à s’octroyer la part du lion, en devenant le premier poste budgétaire du pays, avec une enveloppe de quelque 25 milliards de dollars, soit 20,6% du budget général de l’État.

Par Mohammed Ould Boah
Le 09/10/2025 à 17h35

Le budget algérien pour l’année 2026 sera de 135 milliards de dollars, un record puisqu’en 2025, il affichait 128 milliards de dollars, contre 113 milliards en 2024. Autre record: 20% de ce budget, soit 25 milliards de dollars et plus du cinquième du budget total, iront dans les caisses de l’armée algérienne, dont la dotation a connu, durant ces quatre dernières années, des augmentations colossales et continues. Que l’on se rapporte au PIB du pays ou au budget de l’État, l’armée algérienne détient le record mondial.

L’on se rappelle que c’est durant l’automne 2022, et alors que les finances algériennes ont été lourdement affectées par la pandémie de Covid-19, qui a drastiquement réduit la rente pétrolière, premier pourvoyeur de recettes budgétaires, que l’Algérie a décidé de doubler de façon surprenante son budget militaire. Ce dernier est passé, d’un seul coup, d’une fourchette de 8-11 milliards de dollars entre 2020 et 2022, à plus de 18 milliards de dollars pour l’année 2023.

Ce super-budget a continué depuis à augmenter annuellement pour atteindre 22 milliards de dollars en 2024, puis passer à plus de 24 milliards de dollars en 2025, avant de culminer à quelque 25 milliards de dollars en 2026.

Lire aussi : PLF 2025: comparaison entre le budget de Défense du Maroc et celui de l’Algérie

Selon les chiffres du PLF 2026, que l’on peut considérer d’ores et déjà comme définitifs, l’armée est devenue le premier poste budgétaire pour l’exercice 2026, avec 3.208 milliards de dinars (environ 25 milliards de dollars et 20,6% du budget), et reste au coude-à-coude avec le ministère des Finances, qui représente lui aussi 20,3% du budget général de l’État. Or, ce dernier ne doit son deuxième rang de budgétivore qu’à ce qu’on qualifie de «dépenses non assignées» et qui avoisinent, comme l’année dernière, les 17 milliards de dollars. À quoi va servir cette monumentale dotation fantôme? Nul ne le sait, sauf qu’une telle caisse noire, avalisée par le président Abdelmadjid Tebboune en Conseil des ministres et qui sera votée par le parlement en l’état et sans débat, peut aussi venir booster les déjà colossales dépenses de l’armée, premier décideur du pays.

Cette année, l’augmentation du budget de l’armée intervient dans un contexte de baisse du prix des hydrocarbures (qui oscillent actuellement entre 65 et 67 dollars le baril de pétrole), et l’adoption d’un budget général fortement déséquilibré à cause de son financement avec un déficit budgétaire de l’ordre de 40 milliards de dollars.

L’extravagance du budget de l’armée algérienne (20,6% du budget général), soit le double du budget de l’Éducation (10,7%), ne s’explique pas par les défis sécuritaires, nés des tensions régionales, comme tentent de le justifier certains observateurs. En effet, les tensions unilatérales avec le Maroc ou aux frontières, avec les pays du Sahel, existent depuis plusieurs décennies, et ont même baissé d’intensité pour certaines, depuis que le Maroc a instauré, militairement et diplomatiquement, le calme dans ses provinces du Sud.

Lire aussi : Quand l’Algérie tripatouille sa Loi de finances 2023 pour cacher son colossal budget militaire

D’ailleurs, c’est l’Algérie elle-même qui a créé tous ces problèmes à ses frontières, depuis le début des années 1970 du siècle dernier, en hébergeant et en soutenant militairement et financièrement le séparatisme sahraoui contre le Maroc, et celui touareg contre le Mali, sans oublier son parrainage de la majorité des nébuleuses terroristes au Sahel… comme cela a été clairement dit récemment du haut de la tribune de l’ONU par les autorités maliennes et leurs alliés sahéliens (Burkina Faso et Niger).

Il est donc clair qu’en décidant de démultiplier sans raison apparente son budget militaire, l’Algérie accentue ses menaces subversives à l’encontre de ses voisins, même si elle s’empresse d’affirmer, à chaque fois, que sa doctrine militaire est basée sur la dissuasion défensive.

C’est derrière cette contradiction entre ses ingérences réelles dans les pays voisins et son prétendu pacifisme que le pouvoir militaire algérien se cache pour mieux siphonner l’argent des Algériens, en leur faisant croire que leur pays n’est entouré que d’ennemis.

Lire aussi : Algérie: le régime débloque un budget record de 23 milliards de dollars pour l’armée

En réalité, pour se donner les moyens de son emprise sur le pays, le nouveau pouvoir militaire, établi par le général Said Chengriha, chef d’état-major de l’armée, s’est octroyé plus du cinquième du budget de l’État. Son rang de ministre délégué à la Défense nationale lui permet également d’agir à visage découvert, non seulement au département de la Défense qu’il monopolisait déjà depuis janvier 2020, mais aussi dans toutes les sphères de la politique et de l’économie du pays.

Entre 2023 et 2026, l’armée algérienne aura englouti quelque 90 milliards de dollars. Un énorme gâchis dans un pays où les pénuries, tantôt en matières alimentaires de base, tantôt en pièces détachées pour véhicules utilitaires, tantôt en produits pharmaceutiques… sont récurrentes.

Ces dépenses militaires sont également un gâchis, car la seule administration générale du ministère de la Défense nationale va dépenser, pour son fonctionnement, 13,35 milliards de dollars.

Lire aussi : Algérie: des desseins mafieux derrière la hausse stratosphérique du budget militaire?

Pire, les dépenses en équipement et armement militaires sont un coup d’épée dans l’eau puisque, à titre d’exemple, des Souhkoï de l’armée de l’air algérienne, acquis à coups de centaines de millions de dollars l’unité, ne servent qu’à escorter futilement l’avion de Tebboune dans ses rares sorties à l’étranger ou à l’intérieur du pays, ou survoler des défilés militaires risibles, conçus pour faire peur aux Algériens.

Par Mohammed Ould Boah
Le 09/10/2025 à 17h35
#Algérie#budget de l'Etat#Armée algérienne

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Algérie: il était une fois, un général «harrag»...

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Algérie: quand l’odjak des janissaires s’auto-détruit

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense et armement: les grandes ambitions industrielles du Royaume

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Armement: comment le Maroc redéfinit sa doctrine de défense

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense. Le Maroc en pole position pour l’acquisition des F-35

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Algérie: nouveau crash d’un avion militaire, la série noire se poursuit

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Armement. Voici pour 2025, les 10 plus gros budgets en Afrique

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Qui sont les pays africains qui disposent des plus importantes flottes de drones militaires?

Articles les plus lus

1
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
2
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
3
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
4
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
5
La mobilité, c’est le premier des droits
6
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
7
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
8
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
Revues de presse

Voir plus