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Algérie: participation provisoire de 20,79% aux législatives, vers un plus bas historique

Un homme s'apprête à voter dans un bureau de vote lors des élections législatives à Alger, le 2 juillet 2026. AFP or licensors

Le taux de participation aux élections législatives de jeudi en Algérie s’est établi à 20,79% selon un décompte provisoire des autorités, un niveau qui constituerait un plus bas historique s’il était confirmé.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/07/2026 à 06h57

«Ces chiffres sont provisoires», a affirmé tard jeudi Karim Khelfane, président par intérim de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

Ils «vont sûrement changer et bouger», a-t-il ajouté lors d’une intervention diffusée par la page Facebook de l’Anie.

L’abstention était l’un des enjeux majeurs de ce scrutin. Le vote a été prolongé d’une heure dans tout le pays afin de «permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote», selon l’Anie.

Près de 25 millions d’Algériens étaient appelés à voter pour choisir leurs députés après une campagne sans relief.

Les formations proches du pouvoir, comme le Front de libération nationale (FLN), devraient, sauf surprise, dominer la nouvelle Assemblée

populaire nationale (APN).

Dans le centre de la capitale, les bureaux de vote étaient quasi déserts dans l’après-midi. Seuls étaient présents des agents électoraux et une poignée d’électeurs, selon des témoignages recueillis par l’AFP.

«Nous sommes venus exercer notre devoir, en espérant quelque chose de bien. C’est tout ce que j’ai à dire», a déclaré Djammel Bouakkaz, retraité de 74 ans, dans un bureau de vote d’Alger.

Le scrutin s’est aussi tenu sur fond de controverse liée à l’invalidation d’environ un tiers des listes, plusieurs partis dénonçant leur exclusion de certaines circonscriptions, notamment dans la capitale.

Cité par l’agence officielle APS, le président Abdelmadjid Tebboune a dit dans la journée que les législatives se déroulaient dans de bonnes conditions.

Le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, n’a pas souhaité, selon le site d’information TSA, s’exprimer sur le taux de participation.

Lire aussi : Algérie: Tebboune entame son second mandat avec des chiffres farfelus

«Je lance un appel aux Algériennes et aux Algériens pour se rendre en force aux urnes», a-t-il dit d’après le site.

Pleine légitimité

Au total, 407 sièges sont à pourvoir pour un mandat de cinq ans. Les résultats devraient être proclamés dans les jours à venir.

«Tout au long de cette campagne, l’enjeu crucial aura été d’inciter et de convaincre les concitoyens à se rendre en masse aux urnes», a écrit le quotidien L’Expression.

«Le taux de participation demeure, légitimement, le principal cheval de bataille des états-majors politiques, soucieux d’asseoir la pleine légitimité de la future Assemblée», a-t-il poursuivi.

Les dernières législatives, en 2021, remportées par le FLN, avaient été marquées par un taux de participation de 23%, le plus bas de l’histoire du pays.

Elles s’étaient tenues dans le sillage du Hirak, mouvement de contestation populaire inédit né en février 2019. Ce mouvement avait conduit deux mois plus tard à la démission du président Abdelaziz Bouteflika et porté des revendications de changement politique, de lutte contre la corruption et de réforme des institutions.

Progressivement, une interdiction des rassemblements, que les autorités ont justifiée par l’épidémie de Covid-19, et l’incarcération des figures de proue du Hirak ont étouffé la contestation à partir de mars 2020.

L’actuel président Abdelmadjid Tebboune avait été élu en décembre 2019, puis réélu en 2024.

Des ONG de défense des droits humains dénoncent la reprise par les autorités du contrôle de l’espace public depuis l’élan du Hirak. Le pays reste confronté à de fortes attentes sociales et économiques, particulièrement chez les jeunes.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/07/2026 à 06h57
#Algérie#Vote#Législatives#partis politiques

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