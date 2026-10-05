Algérie: décès de Boualem Boualem, boîte noire de Tebboune

C’est un cancer du pancréas, une maladie quasiment incurable, qui vient d’emporter, à l’âge de 74 ans, Boualem Boualem, homme à tout faire d’Abdelmadjid Tebboune, dont il était le puissant directeur de cabinet, depuis 2023. Ce magistrat de formation a été d’abord nommé conseiller juridique à la présidence dès janvier 2020, soit quelques semaines seulement après le parachutage de Tebboune à El Mouradia par le général feu Gaïd Salah, ancien chef d’état-major de l’armée algérienne.

Avant l’annonce de sa mort, les Algériens se demandaient où était passé Boualem Boualem, disparu des radars depuis quelques mois, malgré une brève apparition en juin dernier, lors de la réception par Tebboune de l’équipe nationale algérienne de football, en partance pour le Mondial américain. C’était sa dernière apparition publique. Il est vrai qu’en voyant l’actuel ministre d’État, Brahim Merad, ancien ministre de l’Intérieur et ancien directeur de campagne de Tebboune, camper ces derniers mois le rôle de directeur de cabinet, d’aucuns ont compris que Boualem Boualem était soit limogé en douce, soit gravement malade.

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Avant de servir sous Tebboune, Boualem Boualem a également travaillé sous les ordres de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika qui lui a confié la direction de l’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. C’est à partir de ce poste, qui lui permettait d’accéder aux communications de hauts responsables algériens, qu’il a tiré sa maîtrise des rouages du pouvoir en Algérie. C’est ce qui explique qu’il était particulièrement honni par les hauts gradés de l’armée, sur lesquels il détenait des vertes et des pas mûres.

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En janvier 2026, Boualem Boualem a fait une sortie médiatique pour éteindre le feu qui couvait entre l’armée et la présidence, suite au projet de modification technique de la constitution, en vue de permettre à Tebboune de briguer un 3e mandat. Un projet qui a mis en colère le général Chengriha, qui a séché le discours annuel de Tebboune devant le parlement, ainsi qu’une réunion du Conseil des ministres.

C’est Boualem Boualem, initiateur de ce projet, qui a été obligé de démentir cette idée de 3e mandat, avant que Tebboune ne fasse de même, un mois plus tard.

Le clash armée-présidence, initié par Boualem Boualem a été précédé par d’autres épisodes à travers lesquels le défunt directeur de cabinet de Tebboune s’évertuait à mettre les généraux sous la coupe de la présidence. La chute de nombreux chefs militaires de renseignement, comme celle de l’ancien patron de la police Farid Bencheikh… participaient au bras de fer. C’est dire que Tebboune a perdu, avec la mort de Boualem Boualem, l’homme qui s’occupait de l’essentiel du travail de la présidence, en étant à la fois un président-bis et même un chef de gouvernement-bis. Ses différentes tentatives de mettre la main sur les différents services de renseignement ont échoué. Said Chengriha ne l’a jamais laissé faire, lui répondant régulièrement par des limogeages et une instabilité chronique à la tête de ces services qui échappent totalement à l’emprise de la présidence et restent, comme durant la décennie noire des années 90, sous la coupe de l’état-major de l’armée.

Avec la disparition de Boualem Boualem, c’est Tebboune qui pleure et Chengriha qui affiche le sourire.