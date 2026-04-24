SIAM: Le360 remporte le Grand prix de la presse agricole et rurale avec un reportage signé Fatima Zahra El Aouni

La distinction récompense un reportage intitulé: «Le Maroc innove dans l’élevage ovin: l’insémination artificielle, la révolution silencieuse». Ce travail journalistique a mis en lumière la dynamique de la recherche agronomique au Maroc et le rôle croissant des technologies modernes dans le développement de l’élevage et l’amélioration de la productivité.

Le360 s’est imposé en tête de la dixième édition du Prix du journalisme agricole, la journaliste Fatima Zahra El Aouni raflant la première place sans partage. La deuxième place a été, elle, partagée entre Ali Ben Harar, du site Hespress et Yassine Edmiri, représentant le site Hibapress.

Le prix a été décerné par un jury de haut niveau, composé d’éminentes personnalités des domaines de l’information et de la recherche agronomique. Parmi elles figuraient Bouchra Charafi, directrice de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche au ministère de l’Agriculture; Ilham Bouriqui, enseignante à l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), Saïd Amiri, directeur de l’École nationale d’agriculture de Meknès, El Mehdi Sejjari, chef du service Relations presse au ministère de la Culture, ainsi que Mohamed Mokhlis, chef du département de la Communication par intérim à l’IRCAM (Institut royal de la culture amazighe).

Au-delà de la catégorie presse en ligne, les prix des autres catégories ont été remis à une sélection de professionnels. En télévision, Anas Benhadid de la chaîne Al Aoula a décroché la première place, tandis que Youssef Zouitni de 2M a obtenu le deuxième prix. En radio, la Radio nationale a dominé le palmarès avec le sacre d’Amine Lamrani en première position, suivi de Mohammed Bellaoui de la Radio régionale d’Oujda. En presse écrite, la première place est revenue à Nargys Es-sette du magazine Food magazine tandis que la deuxième à Abdessamad Dniden du quotidien Bayane Al Yaoum. La cérémonie s’est clôturée par la remise d’un prix «Coup de cœur» à Abdellatif Salhi, pour un article publié sur le site Machahid24.

Fatima Zahra Al Aouni, journaliste au média Le360

La cérémonie de remise des trophées a été présidée par Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, et a été marquée par la présence de Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement.

Ce palmarès reflète la reconnaissance croissante du journalisme agricole comme vecteur essentiel de vulgarisation et de transmission du savoir scientifique, au moment où le secteur fait face à des défis majeurs liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire.

Le Salon international de l’agriculture de Meknès demeure une plateforme de référence pour l’échange d’expertises et la présentation des dernières innovations dans le domaine, s’affirmant chaque année comme un espace de consécration de l’excellence et des initiatives pionnières du secteur.