Oumaima Mhijir, pur produit de la méritocratie, militante et patriote | Podcast Business & Leaders (EP33)

VidéoDans ce nouvel épisode du Podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Oumaima Mhijir, militante et patriote. L’auteure du livre «Le Maroc social 2030» appelle à un Maroc où la performance économique et la justice sociale avancent ensemble, dans une logique de responsabilité partagée. Elle défend une approche où la dignité humaine devient un indicateur central des politiques publiques, au même titre que la croissance ou l’investissement. Elle insiste sur l’accès effectif aux opportunités (éducation, emploi, mobilité sociale), notamment pour les jeunes et les femmes. Pour elle, l’enjeu n’est pas d’annoncer des réformes, mais de mesurer leur impact concret sur les parcours de vie.

Par Jamal Belahrach
Le 13/02/2026 à 19h05
#Jamal Belahrach#podcast #Business&Leaders#Oumaima Mhijir

