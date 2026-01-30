Médias

La France et la diversité: un modèle en question| Podcast Business & Leaders (EP31)

VidéoDans ce nouvel épisode du Podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Yasmina Jaafar, fondatrice du site d’information La Ruche Media. Une conversation autour de la double identité et de la promesse française de l’intégration. Pourquoi la France savait-elle hier intégrer la diversité dans toutes ses dimensions, alors qu’aujourd’hui son discours collectif peine à se faire comprendre? À travers une pensée nuancée, indépendante et sans dogme, cet échange interroge certaines fractures contemporaines.

Par Jamal Belahrach
Le 30/01/2026 à 19h30
Par Jamal Belahrach
Le 30/01/2026 à 19h30
#Jamal Belahrach#podcast #Business&Leaders#Yasmina Jaafar

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Penser, est-ce encore un droit… ou déjà un devoir? | Podcast Business & Leaders (EP30)

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Et si le vrai mal du Maroc était l’ego? | Podcast Business & Leaders (EP29)

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Amine Zariat: le sport comme levier d’inclusion? | Podcast Business & Leaders (EP28)

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Badr Siwan et la passion du Triathlon| Podcast Business & Leaders (EP26)

Articles les plus lus

1
Les retenues des barrages frôlent 10 milliards de m³, le taux de remplissage gagne 2 points en une journée
2
Fondation Jean Jaurès: «le style de leadership de Mohammed VI échappe aux catégories classiques du pouvoir spectaculaire»
3
Barrage Al Wahda: des déversements préventifs enclenchés après la forte remontée du niveau
4
Lions de l’Atlas: Regragui va-t-il apprendre de la CAN et cesser d’écarter les jeunes talents?
5
Sahara: l’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain
6
Quand l’Algérie regrette Bouteflika: anatomie d’une nostalgie née des esbroufes de Tebboune
7
Ksar El Kébir: inondation de plusieurs quartiers suite à la crue du Loukkos
8
Le nouveau port Nador West Med prêt à entrer en service fin 2026: ce qu’il faut retenir
Revues de presse

Voir plus