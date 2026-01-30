La France et la diversité: un modèle en question| Podcast Business & Leaders (EP31)
VidéoDans ce nouvel épisode du Podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Yasmina Jaafar, fondatrice du site d’information La Ruche Media. Une conversation autour de la double identité et de la promesse française de l’intégration. Pourquoi la France savait-elle hier intégrer la diversité dans toutes ses dimensions, alors qu’aujourd’hui son discours collectif peine à se faire comprendre? À travers une pensée nuancée, indépendante et sans dogme, cet échange interroge certaines fractures contemporaines.