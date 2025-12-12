Penser, est-ce encore un droit… ou déjà un devoir? | Podcast Business & Leaders (EP30)
VidéoDans ce nouvel épisode du Podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Driss Jaydane, enseignant en philosophie. Un dialogue profond sur le droit de penser, mais aussi sur le devoir de penser, à l’heure où une partie de l’élite peine à se projeter dans les mutations sociologiques et culturelles du monde. Face aux limites d’une gouvernance uniquement technocratique ou politique, cet échange ouvre une voie: bâtir une nouvelle doctrine, condition d’un nouveau contrat social, pour dépasser l’egocratie et refonder le sens de l’intérêt général et de la cohésion nationale.