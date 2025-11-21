Médias

Lobbying au Maroc entre mythes et réalité avec Hatim Benjelloun | Podcast Business & Leaders (EP27)

Le lobbying reste un métier fantasmé au Maroc… jusqu’à ce qu’on en parle avec l’un de ses plus fins connaisseurs. Dans cet épisode de Business & Leaders, Hatim Benjelloun dévoile les ressorts d’un univers où l’influence repose moins sur la technique que sur la psychologie, l’écoute et la compréhension humaine. Une conversation rare qui bouscule les idées reçues et révèle les coulisses d’un métier encore méconnu.

Par Jamal Belahrach
Le 21/11/2025 à 18h57
#Business&Leaders#Jamal Belahrach#Lobbying#Hatim Benjelloun#podcast

