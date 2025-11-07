Penser collectif, agir local, impacter global ou la méthode Tarik Haddi | Podcast Business & Leaders (EP 25)
VidéoDans cet épisode de Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Tarik Haddi. Chef d’entreprise et président de la Fondation «Jil Al Ibtikar Al Maghribi» (Gen J), il revient sur son itinéraire entre finance, entrepreneuriat et innovation. Il explique comment son expérience au sein du Crédit Agricole du Maroc a forgé sa conviction qu’une nation ne peut grandir qu’en valorisant ses talents et en structurant un véritable système d’innovation.
ParJamal Belahrach
Le 07/11/2025 à 18h51, mis à jour le 07/11/2025 à 19h00
ParJamal Belahrach
Le 07/11/2025 à 18h51, mis à jour le 07/11/2025 à 19h00