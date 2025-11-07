Médias

Penser collectif, agir local, impacter global ou la méthode Tarik Haddi | Podcast Business & Leaders (EP 25)

VidéoDans cet épisode de Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Tarik Haddi. Chef d’entreprise et président de la Fondation «Jil Al Ibtikar Al Maghribi» (Gen J), il revient sur son itinéraire entre finance, entrepreneuriat et innovation. Il explique comment son expérience au sein du Crédit Agricole du Maroc a forgé sa conviction qu’une nation ne peut grandir qu’en valorisant ses talents et en structurant un véritable système d’innovation.

Par Jamal Belahrach
Le 07/11/2025 à 18h51, mis à jour le 07/11/2025 à 19h00
Par Jamal Belahrach
Le 07/11/2025 à 18h51, mis à jour le 07/11/2025 à 19h00
#podcast #Jamal Belahrach#Business&Leaders#innovation#CAM

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Rigueur, intégrité, engagement ou la méthode Abdelkader Boukhriss | Podcast Business & Leaders (EP 24)

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Innover, inclure, inspirer ou la méthode Nabil Amar| Podcast Business & Leaders (EP 23)

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Passion, conviction, engagement ou la méthode Laïla Slassi | Podcast Business & Leaders (EP 22)

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Rigueur, courage, transmission ou la méthode Hamza Kabbaj | Podcast Business & Leaders (EP 21)

Articles les plus lus

1
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
2
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
3
Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels
4
Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique
5
Santé: visite guidée au CHU international Mohammed VI de Rabat, emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures modernes et intelligentes
6
De Mistura acte le tournant du Conseil de sécurité sur le Sahara: l’autonomie est la base des négociations
7
Guinness: la FIFA réunit 69 nationalités au Complexe Mohammed VI et établit un record mondial
8
inwi lance son réseau 5G au Maroc
Revues de presse

Voir plus