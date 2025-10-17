Passion, conviction, engagement ou la méthode Laïla Slassi | Podcast Business & Leaders (EP 22)
VidéoDans cet épisode de Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Laïla Slassi, avocate d’affaires, entrepreneure et militante engagée. De son enfance dans un foyer empreint de valeurs humaines à la création d’un cabinet reconnu, son chemin est celui d’une détermination tranquille. Elle nous parle aussi de sa foi en la jeunesse marocaine et de la nécessité de repenser nos modèles éducatifs et économiques.