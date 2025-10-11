Rigueur, courage, transmission ou la méthode Hamza Kabbaj | Podcast Business & Leaders (EP 21)
VidéoDans cet épisode de Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Hamza Kabbaj. Directeur général de SGTM, il retrace un héritage familial fait de rigueur et de courage, puis raconte l’internationalisation du groupe en Afrique et son engagement RSE. Il défend un family business exigeant et moderne, plaide pour l’inclusion des femmes dans l’économie et appelle les jeunes à oser des parcours moins linéaires.