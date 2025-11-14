Badr Siwan et la passion du Triathlon| Podcast Business & Leaders (EP26)
VidéoDans cet épisode de Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Badr Siwan, jeune triathlète de 31 ans qui vise le championnat du monde et les Jeux olympiques de Los Angeles. Poussé par son père, originaire de Khémisset, et sa mère corse, ce champion porte fièrement les couleurs du Maroc sur les circuits internationaux. Refusant la voie de la facilité, Badr s’entraîne en moyenne 27 heures par semaine et ne compte pas lâcher prise.