Et si le vrai mal du Maroc était l’ego? | Podcast Business & Leaders (EP29)

VidéoUn échange avec Rachid Boufous, exigeant, parfois dérangeant, toujours lucide. Il y est question de probité, de rigueur morale, de pseudo-élites, de patriotisme de façade, mais surtout d’un besoin vital: refonder un nouveau contrat social, dans l’alignement des orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour projeter enfin la jeunesse marocaine vers le monde nouveau. Un podcast qui bouscule, qui interroge, et qui appelle à plus d’humilité, de responsabilité… et de courage.

Par Jamal Belahrach
Le 05/12/2025 à 19h00
#podcast #Jamal Belahrach#Business&Leaders#Rachid Boufous

