Trouver l’équilibre entre se développer et faire société, voilà un défi collectif!| Podcast Business & Leaders (EP32)
VidéoDans ce nouvel épisode du Podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Nasser Kettani, entrepreneur engagé pour un financement au service de l’impact. Cet échange permet de convoquer l’enjeu de la révolution technologique et de ses conséquences sur la transformation de la société. Comment éviter les dérives pour préserver une humanité porteuse de sens? Comment maintenir l’humain au coeur du progrès en mettant la technologie au service de la durabilité et de l’éthique, sans devenir tributaire du bon vouloir de ses acteurs?