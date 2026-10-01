Mohamed Hassan Bensalah conclut un accord pour l’acquisition du Groupe Maroc Soir

Mohamed Hassan Bensalah, patron de Holmarcom, s’apprête à acquérir le Groupe Maroc Soir, qui édite le quotidien Le Matin et Assahara Al-Maghribia. Le360 apprend de sources proches du dossier que la ligne éditoriale restera intacte, qu’il n’y aura ainsi aucun changement et que le nouvel actionnaire majoritaire a renouvelé sa confiance dans le management en place.

Selon le communiqué du Groupe Maroc Soir, «cette opération marque l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire du Groupe Maroc Soir et lui offre de nouvelles perspectives de développement, tant au niveau national qu’international. Elle s’inscrit dans une ambition forte: accompagner les profondes mutations qui redessinent aujourd’hui le paysage médiatique et inscrire le Groupe dans une nouvelle dynamique éditoriale, digitale et stratégique».

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À travers ce projet, Maroc Soir annonce que Mohamed Hassan Bensalah entend positionner le groupe «au cœur des transformations que connaît l’univers des médias à l’échelle mondiale, notamment l’accélération des usages numériques, l’évolution des modes de consommation de l’information et l’émergence de nouveaux formats».

Ainsi, «cette transformation, qui s’inscrit dans la ligne éditoriale actuelle du Groupe Maroc Soir, sera conduite dans le respect des principes fondamentaux qui constituent l’essence et la force du métier de la presse: la rigueur, le professionnalisme, l’exigence de qualité de l’information, l’indépendance du traitement éditorial et le sens de la responsabilité».

Le projet porté par Mohamed Hassan Bensalah vise, d’après le communiqué, notamment «à renforcer la capacité du Groupe Maroc Soir à accompagner les grandes transformations économiques, sociales, culturelles et institutionnelles que connaît le Maroc, tout en développant un média résolument tourné vers l’avenir, profondément ancré dans son environnement national et animé d’une véritable ambition internationale».

L’objectif est de «consolider l’identité, la crédibilité et la notoriété construites par le Groupe au fil des décennies, tout en lui donnant les moyens d’accélérer son développement, d’élargir son rayonnement et de renforcer sa capacité d’innovation».