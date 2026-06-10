Economie

Intelligence artificielle: Holmarcom interroge l’impact de l’IA sur les métiers

Conférence du groupe Holmarcom sur l’impact de l’IA au cœur des métiers.

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Le 10/06/2026 à 17h38

VidéoRéuni le 9 juin à Casablanca, l’AI Institute du groupe Holmarcom a consacré la troisième édition de sa conférence annuelle aux transformations induites par l’Intelligence artificielle dans les entreprises, entre évolution des compétences et adaptation des organisations.

Placée sous le thème «L’IA: rupture technologique ou bascule civilisationnelle?», la conférence a réuni Không-Lô Pham, expert en stratégie, leadership et Intelligence artificielle, ainsi qu’un panel d’intervenants autour de la question de l’intégration de l’IA dans les métiers.

Pour Karim Chiouar, directeur général du groupe Holmarcom, l’Intelligence artificielle constitue désormais un facteur majeur de transformation. «L’IA est un phénomène majeur qui est en train de bouleverser nos vies, tant sur le plan personnel que professionnel», a-t-il déclaré, soulignant que le groupe a engagé une adoption à grande échelle de ces technologies au sein de ses activités.

Le dirigeant a également insisté sur l’importance de la formation pour accompagner cette mutation. «Notre Institut IA assure la formation de jeunes talents, qu’il recrute ensuite, accompagne les entreprises dans le développement de leurs compétences et contribue à la mise en place de processus fondés sur l’Intelligence artificielle au sein du groupe», a-t-il expliqué.

À travers cette troisième édition, l’AI Institute a cherché à dépasser les débats théoriques sur l’IA pour mettre l’accent sur ses applications concrètes dans les organisations. «C’est précisément cette vision que nous souhaitons mettre en avant à travers une conférence consacrée aux profondes transformations que cette nouvelle technologie engendre dans l’ensemble des secteurs d’activité», a affirmé Karim Chiouar.

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Le 10/06/2026 à 17h38
#Intelligence artificielle#Holmarcom#IA#Karim Chiouar#métiers#entreprises

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