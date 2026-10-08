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The «Amazing Race»: L’émission de téléréalité américaine en partie tournée au Maroc

Le 3ème épisode de la saison 39 de l'émission américaine "The amazing race" a été tourné à Marrakech.

Le 3ème épisode de la saison 39 de l'émission américaine The amazing race a été tourné à Marrakech.

Le 7 octobre, le troisième épisode de la Saison 39 de l’émission d’aventure a été diffusé sur la chaine américaine CBS. Au programme, onze équipes déterminées à remporter coûte que coûte la victoire, confrontés à des épreuves «made in Morocco».

Par La Rédaction
Le 08/10/2026 à 16h00

Après avoir terminé les précédentes épreuves qui se déroulaient en Espagne, les candidats ont mis le cap sur le Maroc, direction Marrakech. Dans les décors de la ville ocre et de sa région, les duos encore en lice ont été confrontés à des épreuves d’endurance physique mais aussi de mémoire et de stratégie.

L’épreuve individuelle de la semaine baptisée The Roadblock consistait ainsi à se rendre dans une cour emplie de poteries et à repérer dans cet amoncellement des cruches en terre cuites abîmées. Une fois identifiées, les jarres devaient être brisées afin de livrer leur secret, un message se cachant dans chacune d’entre elles.

Mais ce n’est pas pour autant que la partie était gagnée dès lors que le candidat trouvait la précieuse enveloppe, car là aussi les surprises étaient de mise. «Réessayez», indiquait le message destiné aux plus malchanceux, tandis que les vainqueurs de l’épreuve ont pu bénéficier d’un atout, une «assistance routière». Un avantage destiné à la seconde épreuve permettant à un candidat de faire appel à son coéquipier pour l’aider à accomplir la tâche demandée.

Lors de cette autre étape baptisée Detour, les participants avaient le choix entre deux options: marcher ou parler. Première possibilité, qui nécessitait une certaine force physique, faire rouler des pneus remplis de luzerne jusqu’à un endroit précis afin que des chameaux puissent se nourrir. Ou, autre possibilité, faire appel à sa mémoire lors d’une épreuve consistant à se rendre dans le désert au volant de Buggys et à mémoriser les indications fragmentées sur des panneaux au bord de la route, afin de reconstituer le nom d’un thé et le réciter sans faire de faute, puis poursuivre l’aventure.

Lire aussi : Une célèbre émission de télé-réalité australienne en tournage à Marrakech

Autre possibilité d’épreuve pour les équipes, reproduire un étal de fruits typique d’un marché marocain.

Intitulé dans sa version francophone «Le Rallye autour du monde», cette émission réunit des équipes de deux ou de quatre personnes pour effectuer un rallye à travers le monde. Au fil de la course, les concurrents sillonnent de nombreux pays en empruntant tous les moyens de transport imaginables: avion, hélicoptère, train, autocar, camion, taxi, voiture de location, bateau, vélo, et parfois simplement à pied. À chaque étape, des indices leur indiquent la prochaine destination ou leur imposent une épreuve, à réaliser seul ou à deux, souvent en lien avec la culture du pays traversé. Les équipes sont éliminées au fur et à mesure, jusqu’à la finale, où il n’en reste que trois. La première à franchir la ligne d’arrivée remporte le grand prix d’un million de dollars.

Par La Rédaction
Le 08/10/2026 à 16h00
#émission#tournage de films étrangers au Maroc

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