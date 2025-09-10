Le Maroc dévoile ses merveilles dans la version française de «Love is blind» sur Netflix, avec Teddy Riner

Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus animent la version française de Love is blind , sur Netflix à partir du 10 septembre 2025.

Les quatre premiers épisodes de la version française de «Love is blind», animée par le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus, sont désormais disponibles sur Netflix.

Dans cette émission de rencontres à l’aveugle qui rencontre un franc succès dans ses différentes éditions internationales, trente candidats (quinze femmes et quinze hommes) font connaissance sans se voir, chacun étant isolé dans des capsules (des pods). La seule façon de se découvrir en chair et en os est de passer par la case fiançailles. Une fois la demande de mariage officiellement faite, le couple se rencontre et poursuit l’aventure sous d’autres cieux, dans le cadre d’une lune de miel organisée dans un cadre de rêve.

Au terme de ces vacances paradisiaques, les couples décident ensuite de passer (ou pas) à l’étape suivante, à savoir vivre ensemble et concrétiser l’aventure par un mariage en bonne et due forme.

Alors que d’autres éditions internationales ont opté pour le Mexique, le Honduras ou la Grèce comme destination de rêve, le choix de la version française s’est porté sur le Maroc. Dans les premières images du teaser officiel, le tournage se déroule ainsi dans un somptueux palace bordé de palmiers, mais aussi en mer, à bord d’un somptueux yacht qui navigue le long du littoral marocain.

Le choix du Maroc s’imposait d’autant plus que Teddy Riner et Luthna Plocus, parents de deux enfants, entretiennent des relations très fortes avec le pays et plus précisément avec Marrakech.

Le Maroc, source d’inspiration de Teddy Riner

Le champion de Judo n’a eu de cesse d’exprimer son attachement pour la ville et pour ce pays dans différentes interviews. «J’aime cette ville, ce pays, le Maroc. Il y fait beau, j’ai des conditions d’entraînement et de vie idéales», a-t-il confié lors d’un entretien avec le magazine Gala.

«J’ai besoin de douceur, de sérénité et de tranquillité pour encaisser les importantes doses de travail que je m’impose, loin de la pression parisienne», a-t-il ajouté.

«C’est un pays qui m’a toujours bien accueilli. Il n’y en a pas beaucoup où je me sens aussi bien, mais à Marrakech, je me sens vraiment chez moi. Il fait chaud, c’est proche de Paris, et les gens sont extraordinairement gentils avec moi. Quand je m’entraîne, ils font tout pour que je puisse performer, donc franchement, je les remercie tous les jours», poursuit Teddy Riner.

Teddy Riner aime aussi y passer du temps en famille. Ainsi, confiait-il dans un entretien avec 66 minutes, émission diffusée sur M6: «Quand j’ai un peu de temps de récupération, j’aime bien partir en famille dans le désert. Des petits moments comme ça, il n’y en a pas beaucoup. Ça me ressource… On fait une petite balade, on mange là-bas. Ça fait du bien avant de repartir pour le prochain entraînement».

«Je viens chercher une grande inspiration, de la détente, de la relaxation, des beaux paysages. On n’entend rien, à part nos propres pas, mais c’est un silence apaisant. C’est la plénitude dans toute sa splendeur», ajoutait-il.