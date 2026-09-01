Peau et cheveux abîmés par l’été: la routine réparation qui s’impose

L’été touche à sa fin et déjà, notre corps fait le bilan de semaines de désinvolture passées au soleil. La peau du visage tire, les cheveux sont secs et cassants et le teint, hier encore joliment halé, perd de son éclat. Pas de panique, on peut faire durer notre summer glow quelques semaines encore en adoptant quelques gestes essentiels et sans pour autant se ruiner en produits coûteux.

Soigner sa peau

Premier constat post estival, notre peau est souvent déshydratée en profondeur, parfois marquée par des taches pigmentaires, avec une barrière cutanée fragilisée par les bains de mer ou de piscine répétés.

Premier impératif pour la peau, l’exfolier tout en douceur car après l’été, les cellules mortes s’accumulent plus facilement à cause de la transpiration et du sable. Une exfoliation douce, une à deux fois par semaine, permet de relancer l’éclat sans agresser une peau déjà sensibilisée.

On mise ensuite sur les actifs réparateurs tels que l’acide hyaluronique pour l’hydratation en profondeur, la niacinamide ou Vitamine B3 pour apaiser et unifier le teint, la vitamine C pour relancer l’éclat. Ces trois actifs, faciles à trouver en pharmacie ou en parapharmacie forment une base solide pour une routine de reprise.

Enfin, on n’abandonne pas pour autant sa protection solaire car en septembre, sous nos cieux, le soleil ne faiblit pas. Or, c’est précisément la période où la peau, déjà fragilisée, a le plus besoin d’être protégée pour ne pas voir apparaître de nouvelles taches.

Retrouver sa chevelure d’hiver

Du côté des cheveux, le trio soleil-sel-chlore a fait aussi des dégâts en agressant la fibre capillaire. Résultat, des pointes fourchues, des cheveux ternes et un cuir chevelu qui peut être irrité par la transpiration ou les baignades fréquentes.

Du côté des cheveux, un soin profond hebdomadaire s’impose, sous forme de masque nourrissant, à base d’huile d’argan par exemple. A appliquer une fois par semaine afin d’aider à réparer la fibre capillaire en profondeur.

C’est le moment également de privilégier des shampoings doux, sans sulfates, afin de de ne pas assécher davantage un cuir chevelu déjà mis à rude épreuve par l’été.

Couper les pointes s’avère être non seulement un geste simple mais aussi une bonne idée pour se débarrasser des fourches et repartir sur une base saine.

Enfin, l’usage du sèche-cheveux ou du lisseur, qui reprend souvent avec la rentrée professionnelle, doit s’accompagner d’un protecteur thermique pour ne pas ajouter de l’agression à l’agression.