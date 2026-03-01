Le bois de oud, ingrédient incontournable des parfums pour homme

Son sillage à la fois boisé, cuiré et animal évoque l’Orient spirituel et voluptueux… Particulièrement apprécié au Moyen-Orient, le oud, aussi appelé bois d’Agar, bois des dieux ou bois d’Aloès, est une matière première aussi rare et précieuse que l’or, soigneusement préservée au cœur des forêts d’Eden, en Asie. Consumé dans un encensoir lors de rituels de beauté, on aime particulièrement s’en parfumer la peau et les cheveux. Distillée, c’est son essence dorée et parfumée que l’on retrouve dans certains parfums.

Les 3 nouveautés en parfumerie:

Oud Voyager, de Tom Ford

Ce nouveau parfum pour hommes et femmes, sorti en 2025, est présenté comme une réinterprétation futuriste du oud. Des accords d’agrumes, de poivre rose, de rose et de pivoine rouge, avec une note de fond de vétiver et de cuir, composent la partition olfactive de Oud Voyager.

La collection «L’art & La Matière», de Guerlain

Dans cette collection dédiée au oud, Guerlain présente trois nouvelles senteurs, Oud Nude, Cherry Oud et Oud Khôl qui s’imposent comme les nouvelles références de cette catégorie. Issu d’une culture durable, le bois de oud élu par les Parfumeurs Guerlain provient des forêts du Bangladesh, aux frontières de l’Assam, récolté à la main selon une gestuelle ancestrale. Son essence déploie des effluves élégamment boisés aux tonalités cuirées et subtilement animales. Oud Nude mêle la noirceur et la sophistication du bois de oud à l’amande blanche, avec en cœur, un accord framboise qui rehausse la blondeur du cèdre de l’Atlas. L’eau de parfum Cherry Oud dévoile quant à elle dans ses facettes carmin le bois de oud noir qui se laque d’une note rouge cerise. Au cœur de cette fragrance, un absolu de rose turque miellé et une essence de rose bulgare fruitée. Enfin, pour clore le trio de cette nouvelle collection, l’eau de parfum Oud Khôl. Cette interprétation du bois de oud révèle les plus belles facettes du oud noir, dans un accord cuiré et charbonneux, avec une délicieuse note praline caramélisée.

Oud Zuhal, de Amouage

Ce parfum oriental boisé pour homme et femme a été lancé en édition limitée en 2026 à l’occasion du mois de Ramadan, par la célèbre Maison de Haute Parfumerie fondée en 1983 dans le Sultanat d’Oman par la famille Albusaidi, Poivre noir, poivre rose et cardamome composent les notes de tête. Patchouli et oud s’illustrent en notes de cœur tandis que le oud d’Indonésie et l’ambre s’imposent en notes de fond.

Lire aussi : French Montana lance son parfum en collaboration avec l'héritier du plus grand producteur de cognac au monde

Hormis les nouveautés, certaines fragrances classiques défient le temps. Parmi celles-ci:

Oud Wood, de Tom Ford

Sortie en 2007, cette création est sans conteste un parfum qui crée une véritable signature olfactive. Véritable best-seller, ce parfum pour hommes combine le bois de oud avec des notes d’agrumes, de poivre noir, de santal, de vétiver ou encore de fève tonka, de vanille et d’ambre.

Oud Palao, de Diptyque

Conçu en 2015 par la maison française, Oud Palao propose une interprétation tout en douceur de cette essence. Le parfum associe les notes sombres, boisées et résineuses de l’oud du Laos à la douceur de la rose et de la vanille.

Ombre nomade, de Louis Vuitton

Sorti en 2018, Ombre nomade s’impose comme l’un des best-sellers de Louis Vuitton. La recette de son succès? L’intensité du bois de oud associée à des notes d’encens et à de délicates touches de benjoin et de framboise.

M7 Oud Absolu, d’Yves Saint Laurent

Ce parfum oriental boisé pour homme a été créé en 2011. Union parfaite entre la force boisée du oud et la délicatesse de la mandarine en note de tête. Le patchouli s’illustre en note de cœur tandis que le oud, la myrrhe et le ciste de France complètent cette composition raffinée en notes de fond.

Oud Ispahan, de Dior

Cette eau de parfum mixte inspirée des palais du Moyen-Orient esquisse des notes boisées et florales, incarnées par la puissance du bois de oud et la sensualité de la rose damascena. Oud Ispahan se décline aussi dans la Collection Privée Christian Dior baptisée «Esprit de parfum», au sein de laquelle la Maison imagine des extraits de parfum hautement concentrés. La relecture d’Oud Ispahan rehausse les nuances boisées et épicées avec des notes de girofle et de cumin qui se mêlent à une rose miellée et à du oud