Marrakech: EXEED accompagne la 12ᵉ édition du LH Fashion Show en qualité de Transporteur Officiel

EXEED rejoint, en tant que Transporteur Officiel, la 12ᵉ édition du LH Fashion Show à Marrakech.

EXEED, marque automobile premium importée exclusivement au Maroc par M-AUTOMOTIV, prend part à la 12ᵉ édition du LH Fashion Show, organisé le 17 octobre 2026 à Palm Event, Marrakech, en qualité de Transporteur Officiel. À travers ce partenariat, la marque confirme son intérêt pour les événements qui célèbrent l’excellence, la créativité et le raffinement, autant de valeurs qui font écho à son identité et à son positionnement.

En choisissant d’accompagner le LH Fashion Show, EXEED affirme sa volonté de développer sa présence au-delà de l’univers automobile, à travers des événements qui partagent ses exigences en matière d’esthétique, d’innovation et d’expérience.

Cette association repose sur une convergence naturelle entre deux univers où le design, la recherche du détail et l’expression créative occupent une place centrale. À l’image de la haute couture, l’automobile premium accorde une attention particulière aux lignes, aux matières et aux finitions, dans une recherche permanente d’équilibre entre élégance, innovation et fonctionnalité.

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Pour EXEED, ce partenariat constitue ainsi une opportunité d’exprimer son identité dans un environnement culturel et artistique en affinité avec son positionnement, tout en renforçant sa proximité avec un public sensible aux nouvelles expressions du luxe et du lifestyle contemporain.

EXEED au cœur de l’expérience LH Fashion Show

En tant que Transporteur Officiel de cette 12ᵉ édition, EXEED accompagnera l’événement à travers un dispositif de visibilité dédié, comprenant notamment l’exposition de deux véhicules de sa gamme, les EXEED ET et ES. Le premier incarne une vision moderne de la mobilité électrique, tandis que le second se distingue par son design élégant et son approche raffinée du confort et de la technologie.

Cette présence permettra aux invités de découvrir l’univers de la marque dans un cadre où se rencontrent créativité, élégance et innovation. Elle offrira également l’occasion de mettre en lumière le design contemporain, les lignes distinctives et l’attention portée au confort qui caractérisent les véhicules EXEED.

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À travers cette participation, la marque entend proposer une continuité entre l’expérience automobile premium et l’univers raffiné de cet événement.

Dans le prolongement du LH Fashion Show, EXEED poursuivra également sa présence à Marrakech le 18 octobre, à l’occasion d’une exposition exclusive organisée aux Villas d’Anfa Marrakech. Cette rencontre, imaginée par Leila Hadioui autour de l’exposition privée de ses tableaux, offrira à ses invités une expérience EXEED dédiée, prolongeant ainsi l’univers de création et de raffinement du défilé. Cette initiative vient renforcer la présence de la marque dans la ville et sa proximité avec un public sensible à l’art et à l’univers premium.

Une présence qui accompagne les ambitions d’EXEED au Maroc

Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique de développement d’EXEED sur le marché marocain, portée par M-AUTOMOTIV. Au-delà de son offre automobile, la marque ambitionne de construire un territoire d’expression distinctif, en associant son image à des initiatives qui incarnent l’excellence, l’innovation et la créativité.

En accompagnant cette édition anniversaire du LH Fashion Show, EXEED réaffirme ainsi sa volonté de prendre part aux rendez-vous qui contribuent au dynamisme de la scène culturelle et créative marocaine, tout en consolidant son positionnement dans l’univers de la mobilité premium.