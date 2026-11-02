Automobile: GAC renforce sa présence au Maroc et prévoit de nouveaux modèles en 2027

Coupure du ruban inaugural à l’entrée du nouveau showroom GAC de Bandoeng, en présence des équipes de M-AUTOMOTIV et des invités. (S.Belghiti/Le360)

M-AUTOMOTIV, importateur et distributeur exclusif de GAC au Maroc, vient d’inaugurer un nouveau showroom à Bandoeng, à Casablanca. Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement du constructeur chinois sur le marché national, qui souhaite renforcer progressivement sa présence commerciale et se rapprocher davantage des automobilistes marocains.

Dans ce nouvel espace, les visiteurs peuvent découvrir les différents modèles de la marque et sont accompagnés par les équipes de M-AUTOMOTIV tout au long de leur visite. Au-delà de cette nouvelle implantation, le groupe entend structurer peu à peu un réseau capable de répondre aux attentes de ses clients, aussi bien au moment de l’achat que dans le suivi de leur véhicule une fois celui-ci acquis.

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Depuis son arrivée sur le marché marocain, GAC a déjà introduit six modèles, avec une offre qui couvre plusieurs segments. La gamme comprend les SUV EMZOOM, EMKOO et S7, le monospace GN8, ainsi que deux véhicules de la famille HYPTEC, le HT et l’Hyper SSR. Elle réunit ainsi des motorisations thermiques, hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques, ce qui permet de répondre à des profils et à des usages très différents.

Le constructeur ne compte pas s’arrêter à cette première offre. Entre trois et six nouveaux modèles sont annoncés pour 2027, un signe clair de la volonté de GAC d’élargir sa présence sur le marché marocain et de répondre à des besoins de mobilité de plus en plus diversifiés.

GAC, une ambition internationale portée au Maroc par M-AUTOMOTIV

Cette stratégie locale s’appuie sur les capacités industrielles et technologiques d’un groupe qui figure parmi les grands constructeurs automobiles chinois.

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Classé au Fortune Global 500 pendant 14 années consécutives, GAC poursuit son expansion internationale à travers sa stratégie «One GAC». Le groupe cherche notamment à renforcer sa visibilité sur les différents marchés, comme en témoigne son récent partenariat automobile officiel avec l’équipe masculine du Chelsea Football Club.

Au Maroc, cette ambition repose sur l’ancrage local de M-AUTOMOTIV. Fort de son expérience dans la distribution automobile, le groupe met à contribution son réseau de 40 points de vente et ses quelque 900 collaborateurs pour accompagner le développement de la marque.

Il commercialise plus de 32.000 véhicules par an, toutes marques confondues, et dispose également d’une activité dédiée aux véhicules d’occasion ainsi que d’un dispositif après-vente, ce qui lui offre une connaissance concrète des attentes des automobilistes.

Car, pour GAC, le développement commercial ne se limite pas à la mise sur le marché de nouveaux véhicules. La marque entend également renforcer l’accompagnement proposé aux clients après l’achat.

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Cette orientation se retrouve dans GAC Care Plus, son programme mondial de services présenté lors du Mondial de l’Automobile de Paris. Décliné autour de la promesse «Always There, Always Care», ce programme met l’accent sur l’accessibilité des services, la qualité des prestations, la relation avec les clients et la digitalisation.

Le constructeur s’intéresse par ailleurs aux infrastructures liées à la mobilité électrique. À travers GAC Energy, il développe notamment des solutions de recharge rapide, dont une borne DC de 120 kW équipée d’une connectique CCS2. Ces équipements s’inscrivent dans la réflexion du groupe sur l’accompagnement de la transition vers les véhicules électriques.

Une ambition commune pour le marché marocain

Pour Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV, cette implantation s’inscrit dans une stratégie de long terme, fondée sur la complémentarité entre les deux partenaires. Il l’explique en ces termes:

«Notre partenariat avec GAC s’inscrit dans une ambition stratégique forte : faire de cette marque un acteur majeur du marché automobile marocain, en nous appuyant sur la complémentarité entre la puissance technologique et l’innovation de GAC et l’expertise commerciale, la connaissance du marché et la solidité du réseau de M-AUTOMOTIV».

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Il ajoute: «L’inauguration de ce nouveau showroom à Bandoeng illustre notre volonté d’accélérer le déploiement de la marque et de construire une présence nationale durable. Notre ambition va bien au-delà de la commercialisation de véhicules: nous voulons offrir aux clients marocains une expérience complète, fondée sur la qualité des produits, la proximité, l’excellence du service et une relation de confiance sur le long terme».

Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV, et Wayne Wei, représentant de GAC International, lors du lancement du nouveau showroom de Bandoeng, à Casablanca. (S.Belghiti/Le360)

De son côté, Wayne Wei, représentant de GAC International, souligne l’importance du marché marocain dans la stratégie d’expansion du constructeur. Il déclare notamment:

«Le Maroc est un marché important dans le développement international de GAC. Notre ambition est de proposer aux clients marocains des véhicules de qualité, des technologies avancées et une expérience de service fiable. L’ouverture de ce nouveau showroom, aux côtés de M-AUTOMOTIV, illustre notre engagement à développer progressivement notre réseau et à construire une relation durable avec les automobilistes».

Et d’ajouter : «Nous prévoyons également d’introduire plusieurs modèles dès l’année prochaine. Guidés par notre principe “In Morocco, For Morocco”, nous sommes convaincus que les forces mondiales de GAC et l’expertise locale de M-AUTOMOTIV nous permettront de bâtir ensemble un avenir solide et durable».