Le M-Automotiv Nour Rallye Raid revient pour une 4e édition du 27 au 31 octobre

Le M-Automotiv Nour Rallye Raid tiendra sa 4e édition du 27 au 31 octobre 2026.

Le M-Automotiv Nour Rallye Raid revient du 27 au 31 octobre 2026 pour sa 4e édition. Cette aventure automobile 100% féminine réunira plus d’une trentaine d’équipages, sur un parcours principalement concentré entre Erfoud et Merzouga.

Cette édition est une nouvelle étape dans le développement de l’événement. Trois nouveautés la marquent: un nouveau dispositif de navigation utilisé dans des compétitions internationales, l’ouverture de l’épreuve aux motos et aux buggys aux côtés des 4x4, et le développement de l’engagement solidaire à travers l’association Nour pour Elle.

Une aventure féminine au cœur du désert marocain

Pendant plusieurs jours, les participantes évolueront entre pistes et dunes, sur des étapes conçues pour solliciter la navigation, la maîtrise du véhicule, l’endurance et la capacité d’adaptation. Le rallye se déroule dans l’un des territoires les plus emblématiques du rallye-raid au Maroc.

L’événement réunit des femmes aux profils et aux niveaux d’expérience différents. Certaines découvrent le rallye-raid, d’autres disposent déjà d’une expérience du tout-terrain ou de la compétition. Toutes partagent, selon les organisateurs, une aventure construite autour du dépassement de soi, de la solidarité et de l’esprit d’équipe.

Cette 4e édition se conclura à Casablanca, avec la cérémonie de remise des prix. Cette arrivée doit prolonger symboliquement le parcours «du désert à la mer» et mettre en lumière la diversité des territoires traversés et des paysages marocains.

Le rallye est organisé par Hanane Amraoui, copilote qui a pris part à plusieurs compétitions internationales de rallye et remporté plusieurs distinctions au fil de ses participations.

Une 4e édition qui franchit un nouveau cap

Pour cette édition, l’organisation poursuit sa professionnalisation progressive, tout en conservant les fondamentaux qui ont construit l’identité de l’événement depuis sa création.

Le nouveau dispositif de navigation, utilisé dans des compétitions et championnats internationaux, doit renforcer le suivi des équipages. Il doit aussi rapprocher l’expérience des participantes des standards du rallye-raid international.

L’épreuve s’ouvre par ailleurs, pour la première fois, aux catégories moto et buggy, qui rejoignent les véhicules 4x4 déjà engagés. Cette évolution vise à enrichir le format sportif de l’événement, tout en maintenant la sécurité et l’accompagnement des participantes au cœur du dispositif.

Hanane Amraoui y voit une étape importante: «Cette 4e édition représente une étape importante dans l’histoire du Nour Rallye Raid. Notre volonté est de continuer à faire grandir l’événement et à professionnaliser l’expérience proposée aux participantes, sans perdre ce qui fait sa singularité: permettre à des femmes de se dépasser, de découvrir le rallye-raid et de vivre une aventure profondément collective et solidaire».

JAC T8, Soueast S09 et KGM Rexton à l’épreuve du terrain

Partenaire titre de l’événement, M-Automotiv accompagnera cette édition avec trois modèles issus des marques qu’il représente: le JAC T8, le Soueast S09 et le KGM Rexton.

Le parcours entre Erfoud et Merzouga constitue un environnement particulièrement exigeant pour mettre les véhicules en situation réelle. Pistes, dunes et diversité des terrains doivent permettre de mettre en avant des qualités déterminantes dans l’univers du tout-terrain: robustesse, motricité, confort et capacité d’adaptation.

Cette participation traduit la volonté de M-Automotiv d’inscrire ses marques dans des expériences concrètes, au plus près des usages et des réalités du terrain marocain.

Souhail Houmaini, directeur général de M-Automotiv, souligne les valeurs partagées avec l’événement: «Le M-Automotiv Nour Rallye Raid porte des valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachés: l’audace, le dépassement de soi, la solidarité et la capacité à relever de nouveaux défis. Cette 4e édition nous permet également de mettre nos véhicules à l’épreuve dans un environnement particulièrement exigeant et de créer un lien concret entre nos marques, le terrain marocain et l’expérience vécue par les participantes».

Nour pour Elle: faire vivre la solidarité au-delà du rallye

La dimension solidaire de l’événement, présente depuis les premières éditions, prend cette année une nouvelle ampleur avec la création de l’association Nour pour Elle, portée par les participantes du rallye.

Son ambition est d’accompagner des jeunes filles dans leurs parcours scolaire et universitaire. L’association entend leur apporter les moyens et le soutien nécessaires pour poursuivre leurs études et construire leur avenir.

Par cette initiative, la communauté constituée autour du rallye veut prolonger la dynamique de l’événement au-delà de la compétition. Elle souhaite transformer l’expérience collective des participantes en un engagement durable au bénéfice des jeunes générations.

Quatre éditions, et une aventure qui continue de grandir

Depuis sa création, le rallye connaît une évolution progressive. Le passage à plus d’une trentaine d’équipages, l’ouverture aux motos et aux buggys, l’intégration de nouveaux outils de navigation et la création de Nour pour Elle témoignent, selon les organisateurs, de cette nouvelle dimension. D’aventure sportive féminine, le projet est devenu un rendez-vous qui associe sport automobile, découverte du territoire marocain, solidarité et engagement en faveur des femmes et des jeunes générations.

Du 27 au 31 octobre 2026, cette 4e édition entend ainsi ouvrir un nouveau chapitre, des dunes de Merzouga jusqu’à la cérémonie finale à Casablanca.

M-Automotiv, un acteur majeur du secteur automobile

M-Automotiv est un groupe marocain spécialisé dans l’importation et la distribution automobile. Historiquement distributeur des marques Renault et Dacia, le groupe a élargi son portefeuille en devenant l’importateur exclusif de plusieurs marques internationales, dont SOUEAST, KGM, EXEED, JAC Motors et GAC.

Fort d’un réseau national de 35 points de vente, de près de 900 collaborateurs et d’un volume annuel de plus de 32.000 véhicules commercialisés, M-Automotiv figure parmi les acteurs majeurs du secteur automobile au Maroc.

Le groupe propose également une activité de véhicules d’occasion multimarques ainsi qu’un service après-vente reconnu pour son niveau d’exigence et de qualité. Porté par une vision de long terme, M-Automotiv œuvre chaque jour pour rendre la mobilité plus accessible, plus innovante et plus humaine au Maroc.