La styliste marocaine Zina Louhaichy signe sa première collaboration avec Nike

La fondatrice de la marque new-yorkaise Louhaichy s’est associée au géant du sportswear Nike pour imaginer la collection Louhaichy x Nike New York, une capsule conçue comme un hommage aux communautés et aux lieux culturels qui façonnent l’identité de la métropole américaine.

Fondée en 2020, Louhaichy explore les thèmes de la diaspora, de l’identité et de la transmission culturelle, en puisant régulièrement dans les racines marocaines de sa créatrice. Née à New York d’un père marocain et d’une mère italienne, Zina Louhaichy imagine sa marque comme un pont entre ses deux univers. Dessinées et confectionnées à la main dans son atelier de Brooklyn, ses créations célèbrent ce dialogue permanent entre New York et le Maroc.

Une capsule inspirée de la culture de rue new-yorkaise

Cette même sensibilité irrigue la nouvelle collaboration avec Nike. La collection comprend notamment des bagues XXL portant l’inscription «New York» en versions dorée et argentée, ainsi que des bonnets s’inspirant des sacs à carreaux Ghana Must Go, en bleu et rose.

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Photographiée dans les quartiers du Queens et de Manhattan, la campagne qui accompagne ce lancement dépasse le simple registre de l’image de mode. Elle met délibérément à l’honneur non pas des célébrités, mais des artistes, des familles, des commerçants issus de l’immigration, des travailleurs et des figures de quartier, autant de communautés qui contribuent chaque jour à façonner l’identité de New York.

Au-delà de la mode, Zina Louhaichy mène également une carrière d’actrice. Diplômée de la Tisch School of the Arts de l’Université de New York (NYU), elle a notamment joué dans Kasbi, réalisé par Farah Jabir et présenté au Festival de Tribeca, ainsi que dans Tea, de Blake Rice, projeté au Festival de Cannes. Son travail de créatrice a également été salué par plusieurs médias internationaux, dont Teen Vogue, Hypebeast et Cosmopolitan Arabia.