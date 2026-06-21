Lifestyle

Emporio Armani choisit le Maroc pour photographier sa collection Printemps-Eté 2026

La collection Printemps-Eté 2026 d'Emporio Armani photographiée au Maroc.

La collection Printemps-Été 2026 d'Emporio Armani photographiée au Maroc.

La collection estivale d’Emporio Armani puise son inspiration dans les couleurs et l’architecture authentique du sud marocain.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 17h03

Sur ses réseaux sociaux, la maison italienne a dévoilé plusieurs clichés et vidéos de sa nouvelle collection Printemps-Été 2026, mise en scène au Maroc.

Photographiée par Alasdair McLellan, cette nouvelle collection s’inspire de la lumière et de la couleur des paysages du sud marocain qui se dévoilent entre les dunes du désert, les branches des palmiers et l’architecture traditionnelle des kasbahs.

«La campagne Emporio Armani Printemps/Été 2026 se déroule à travers des décors remplis de lumière, des tons du désert et des références subtiles à l’architecture marocaine, où les formes décontractées et les contrastes nets créent une sensation composée de mouvement et de liberté», note ainsi la marque.

Les silhouettes se font fluides, transcendées par la lumière du désert et des tons d’inspiration marocaine «dans un équilibre raffiné de douceur et de structure», poursuit Emporio Armani.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 17h03
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