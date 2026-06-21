Lifestyle

La FRMF dévoile sa nouvelle collection de vêtements et accessoires aux couleurs du Maroc

La nouvelle collection pour supporters de la Fédération royale marocaine de football.

La nouvelle collection de la Fédération royale marocaine de football pour les supporters des Lions de l'Atlas.

Le football et la mode font décidément la paire, surtout quand ils célèbrent de concert les couleurs du Maroc.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 10h23

À l’occasion de la Coupe du monde, la Fédération royale marocaine de football a dévoilé une nouvelle collection de prêt-à-porter qui ne manquera pas de faire des émules parmi les fans des Lions de l’Atlas.

Dévoilée sur les réseaux sociaux de la FRMF et sur son site, cette nouvelle ligne s’adapte aux supporters marocains en combinant vêtements masculins et féminins.

Chemises, shorts en jean, t-shirts, sacs à main, polos, sneakers… la FRMF a investi l’ensemble de la garde-robe des fans, proposant des tenues complètes, sans oublier de les inscrire dans les tendances du moment.

Les couleurs du drapeau se déclinent savamment sur les différentes pièces qui intègrent toutes le logo de la fédération, sans oublier l’étoile du drapeau du Maroc ou encore, le t-shirt inspiré du Sahara qui célèbre l’héritage à travers le streetwear contemporain.

Une belle manière de faire honneur aux Lions de l’Atlas et de porter haut les couleurs de la création marocaine.

Par La Rédaction
Le 21/06/2026 à 10h23
#FRMF#Football#Lions de l'Atlas#mode

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