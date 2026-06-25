Lifestyle

Travis Scott x Nike: une collection dédiée au Maroc s’invite dans la culture streetwear

L'une des pièces de la collection capsule Cactus Jack x Nike Morocco par Travis Scott.

L'une des pièces de la collection capsule Cactus Jack x Nike Morocco par Travis Scott.

Le rappeur américain a lancé une collection capsule aux couleurs du Maroc dans le cadre de sa collaboration avec Nike autour de la ligne Total 90, et l’accueil est enthousiaste.

Par La Rédaction
Le 25/06/2026 à 10h44

Personne ne l’avait vraiment vu venir et pourtant, la rencontre entre l’univers de Travis Scott et les couleurs du Maroc produit une collection capsule qui ne manquera pas de séduire les fans des Lions de l’Atlas.

Baptisée Cactus Jack X Nike Morocco, elle est composée de plusieurs articles estampillés «Morocco», «Cactus Jack» et «90», en l’occurrence une casquette, un jersey, un Hoodie et une veste aux couleurs du drapeau national.

Mais la véritable star de cette capsule est un jersey qui puise son inspiration dans l’esthétique footballistique du début des années 2000, époque chargée de nostalgie pour toute une génération.

Lire aussi : La FRMF dévoile sa nouvelle collection de vêtements et accessoires aux couleurs du Maroc

Du côté des détails du design, ceux-ci mêlent références culturelles marocaines et codes visuels propres à la marque Cactus Jack avec des motifs sur les manches, un drapeau du Maroc au dos, logo Total 90 et écusson Nike en façade.

Le Jersey Rétro Total 90, pièce phare de la collection Cactus Jack x NIke Morocco.

Le Jersey Rétro Total 90, pièce phare de la collection Cactus Jack x NIke Morocco.

Une sortie mode très remarquée intervient en pleine Coupe du Monde 2026, alors que le Maroc se positionne comme l’un des grands favoris. À noter qu’à ce jour,

Par La Rédaction
Le 25/06/2026 à 10h44
#mode#Football#Lions de l'Atlas

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