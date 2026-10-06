Classement: les lecteurs de «Condé Nast Traveler» plébiscitent La Mamounia

Pour la 39ᵉ édition de ses Readers’ Choice Awards, Condé Nast Traveler a recueilli 798.867 votes. Les palaces marocains comptent parmi les grands gagnants de l’année. En effet, le magazine note que ses lecteurs se sont pris de passion pour les hôtels de luxe au Maroc. Le top 10 mêle grandes maisons de Marrakech, adresses de Casablanca, domaine de montagne et hôtel en bord d’Atlantique.

La Mamounia prend la première place au niveau national avec 99,65 points, et s’affiche à la 14ᵉ place du classement des meilleurs hôtels du monde. Elle figure dans le palmarès des lecteurs depuis plusieurs années et avait déjà été classée parmi les 50 meilleurs hôtels du monde en 2024. Le Mandarin Oriental, à Marrakech également, la talonne avec 99,58 points, à la 22ᵉ place au niveau mondial. Ces deux adresses comptent près de deux points d’avance sur la troisième, le Four Seasons Hotel Casablanca (97,42 pts), qui complète le podium national.

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Classé meilleur hôtel d’Afrique dans ce même palmarès en 2019, le Royal Mansour Marrakech se place 4ᵉ (96,95), suivi du Selman Marrakech avec 96,80. Vient ensuite le Royal Mansour Casablanca (96,77), qui se classe 6ᵉ . La capitale économique place donc deux adresses dans le top 6.

La seconde moitié du classement apporte plus de diversité avec le Es Saadi (7ᵉ, 96,11), à Marrakech, à la fois palace et villas. Située à Asni, au pied de l’Atlas, la Kasbah Tamadot se classe 8ᵉ avec 96,03 points, après avoir figuré en 4ᵉ position du classement nord-africain en 2022.

En 9ᵉ position, le Sultana Oualidia, seul établissement du classement installé sur la côte atlantique, est suivi par l’enseigne indienne The Oberoi, à Marrakech, qui boucle le top 10.