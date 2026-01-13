Le chef Nobu, associé de Robert De Niro à Marrakech, a régalé les stars aux Golden Globes 2026

Le chef japonais, qui officie depuis trois ans aux Golden Globes, est parvenu cette année encore à régaler le tout Hollywood. Une prouesse rendue possible grâce à son iconique Black Cod. Face à ce plat-signature, même les stars les plus capricieuses s’inclinent.

Incontournable de la carte des tables Nobu à travers le monde, le célèbre poisson mariné au yuzu s’est naturellement imposé au menu des Golden Globes 2026. En accompagnement, une sélection de sushis, de sashimis, une salade nippone, du caviar et l’emblématique Yellowtail Jalapeno, de fines tranches de sériole relevées d’ail, de coriandre et d’une sauce yuzu-ponzu aux notes d’agrumes. Enfin, pour conclure sur une note sucrée, une mousse au chocolat et un sponge cake complétaient l’ensemble.

Et pour manger comme les stars, le chef Nobu, qui ne perd pas son sens des affaires, proposait, du 9 au 11 janvier, aux résidents de Los Angeles, de commander le menu servi ce soir-là sous forme de «Golden Globes takeout package» au prix de 125 dollars par personne. Aussi bon que smart.

Amis depuis trente ans, le chef et Robert De Niro sont à la tête d’un véritable empire de la restauration et de l’hôtellerie à travers le monde, de New York à Londres en passant par Paris, Melbourne, Milan, Pékin, et jusqu’à Marrakech, où le duo a récemment ouvert sa 17ème adresse.

Présent lors de l’inauguration de l’hôtel de la ville ocre, aux côtés de Robert de Niro, en mai 2023, le chef Nobu Matsuhisa expliquait être «très excité par le choix de la ville». Car sur le plan de la gastronomie, son expérience culinaire au Maroc «est toujours très intéressante». «Je crée toujours des nouveaux plats en m’inspirant de différentes cultures», autant que «j’aime faire connaître la cuisine japonaise à travers le monde», poursuivait-il.