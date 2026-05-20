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Casablanca: voici les chefs cuisiniers distingués au palmarès 2026 du Club des uniques

Les chefs restaurateurs récompensés par Les Fourchettes 2026 (Club des uniques).

Le Club des uniques de Casablanca a dévoilé, lundi 18 mai, le palmarès 2026 des «Fourchettes», distinctions récompensant plusieurs chefs cuisiniers et restaurateurs de Casablanca. Organisée au restaurant La Bazenne, cette cérémonie a réuni des professionnels du secteur autour d’un dîner de gala marqué par la remise des diplômes aux lauréats. À travers ces récompenses, le Club des uniques, qui a célébré ses 76 ans l’an dernier, poursuit son soutien à la gastronomie locale et aux jeunes talents marocains.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 18h24

Le Club des uniques de Casablanca a organisé, lundi 18 mai, la cérémonie de remise des «Fourchettes 2026», qui récompensent chaque année des chefs cuisiniers et établissements de la capitale économique. La soirée s’est tenue au restaurant La Bazenne, sous l’organisation du chef Brahim Ait Hammou. Professionnels de la restauration, chefs et invités se sont retrouvés dans une ambiance conviviale pour découvrir le palmarès de cette nouvelle édition et assister à la remise des distinctions.

La distinction «3 Fourchettes» a été décernée à Mourad Moutrib pour La Bavaroise, à Brahim Ait Hammou pour La Bazenne, à Amine et Marion Chraibi pour Gare aux Gorilles, à Edouard Henry pour Le 7ème Ciel ainsi qu’à Fayçal Bettioui pour La Table III.

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Dans la catégorie «2 Fourchettes», les récompenses ont été attribuées à Rachid Rouas pour L’Avenue, à Taki Kabbaj pour La Braise d’Or de l’hôtel Marriott ainsi qu’à Sabah Bouriche pour le Restaurant du Port à Mohammedia. Tandis que Khalid Bazid, chef de La Cantine de Gauthier, a reçu «1 Fourchette».

À travers cette initiative, le Club des uniques entend continuer à valoriser les métiers de la restauration et encourager les jeunes cuisiniers marocains.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 18h24
#Cuisine#Chef#Casablanca#Gala#distinction#Récompense

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