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Automobile: Kia relance le «Seltos» au Maroc avec une nouvelle génération diesel plus technologique

Kia Seltos Diesel (S.Belghiti/Le360).

Par Contenu de marque
Le 28/07/2026 à 18h10

VidéoKia Seltos fait son retour sur le marché marocain dans une deuxième génération entièrement repensée. Plus imposant, davantage équipé et désormais proposé avec une motorisation diesel, ce SUV compact entend répondre aux attentes des automobilistes à la recherche d’un véhicule polyvalent, adapté aussi bien à un usage urbain qu’aux longs trajets.

Présenté par Kia Maroc, le nouveau Seltos Diesel adopte un design largement inspiré des derniers modèles électriques de la marque. Sa face avant se distingue par une large calandre intégrant la signature lumineuse «Star Map» à LED, tandis que les projecteurs au design «Ice Cube», les poignées de portes affleurantes, les jantes de 17 ou 18 pouces selon les versions, ainsi que le bandeau lumineux reliant les feux arrière modernisent sensiblement son apparence.

Le SUV gagne également en dimensions. Il mesure désormais 4,46 mètres de long pour 1,83 mètre de large et repose sur un empattement de 2,69 mètres, pour un espace intérieur plus généreux. Son coffre affiche une capacité de 447 litres, pouvant atteindre 1.436 litres une fois les sièges arrière rabattus.

À bord, le constructeur mise sur une montée en gamme technologique. La planche de bord accueille une double dalle numérique composée d’un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces et d’un écran tactile multimédia de même dimension, compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

Selon les finitions, le véhicule peut également recevoir un toit ouvrant panoramique, un chargeur de smartphone par induction, cinq ports USB-C, un système audio à six haut-parleurs, ainsi que des sièges semi-cuir bicolores. Les aides à la conduite comprennent notamment une caméra de recul, des capteurs de stationnement avant et arrière, un régulateur et limiteur de vitesse, ainsi que six airbags de série.

Lire aussi : SOUEAST S05: le nouveau SUV urbain de M-AUTOMOTIV désormais disponible au Maroc

Sous le capot, Kia Maroc fait le choix d’une motorisation diesel 1.5 CRDi développant 115 chevaux et affichant une puissance fiscale de 6 CV. Disponible avec une boîte manuelle ou automatique, cette motorisation revendique une consommation mixte de 5,8 litres aux 100 kilomètres et une autonomie pouvant dépasser les 800 kilomètres avec un plein.

Le véhicule bénéficie également de plusieurs modes de conduite et de terrain permettant d’adapter son comportement aux différentes conditions de circulation. Le nouveau Kia Seltos est commercialisé au Maroc en plusieurs niveaux de finition: Motion+, Design et X-Line. Son prix de lancement débute à 279.000 dirhams pour la version Motion+ équipée d’une boîte manuelle.

Avec cette nouvelle génération, Kia renforce ainsi son offre sur le segment très concurrentiel des SUV compacts, où les critères de consommation, d’habitabilité et d’équipements occupent une place croissante dans les choix des automobilistes marocains.

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Le 28/07/2026 à 18h10
#Automobile#Kia Seltos#SUV#Vehicule#Design#Technologie

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