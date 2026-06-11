⁠Kia Seltos Diesel: Kia renforce son offre sur le segment des SUV compacts au Maroc

Kia Maroc annonce le lancement du nouveau Kia Seltos Diesel, présenté comme une nouvelle génération de SUV compact qui franchit «un cap en matière de design, d’espace, de technologie et de confort de conduite». Le constructeur souligne que ce modèle a été conçu pour répondre aux besoins des familles comme des grands rouleurs, en recherchant un équilibre entre élégance, polyvalence et maîtrise du coût d’utilisation.

Le véhicule adopte la nouvelle philosophie stylistique de la marque avec une silhouette plus affirmée et une identité visuelle inspirée de l’univers électrique de Kia. La face avant se distingue notamment par une large calandre intégrée à la signature lumineuse full LED «Star Map», tandis que les nouvelles jantes renforcent son positionnement sur le segment des SUV compacts.

Les dimensions annoncées participent également à cette montée en gamme. Avec une longueur de 4.460 mm et une largeur de 1.830 mm, le constructeur estime que le nouveau Seltos gagne en stature et en présence sur la route tout en offrant davantage d’espace à bord.

Lire aussi : Performance, confort, robustesse: la promesse Kia Maroc au SIAM

L’évolution du modèle se traduit également par un intérieur entièrement repensé. Kia met en avant un poste de conduite organisé autour d’une large dalle panoramique intégrant deux écrans de 10,25 pouces dédiés à l’instrumentation et au système multimédia. Selon le communiqué, la console centrale s’inspire des véhicules électriques de la marque afin de privilégier une utilisation intuitive et un environnement épuré.

L’accent est également mis sur l’habitabilité. Grâce à un empattement allongé de 60 mm, le constructeur annonce un espace intérieur plus généreux ainsi qu’un volume de coffre pouvant atteindre 1.436 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Le toit ouvrant panoramique, les sièges bicolores et les éclairages d’ambiance figurent parmi les équipements destinés à renforcer le confort à bord.

Une motorisation diesel adaptée aux usages longue distance

Kia fait le choix d’une motorisation diesel développée spécifiquement pour répondre aux attentes du marché marocain. Le nouveau Seltos Diesel affiche une puissance fiscale de 6 CV et se positionne comme une solution destinée aussi bien aux déplacements quotidiens qu’aux longs trajets.

Le constructeur met particulièrement en avant l’équilibre entre performances, sobriété et autonomie. Le véhicule revendique une consommation mixte de 5,8 litres aux 100 kilomètres ainsi qu’une autonomie pouvant dépasser 800 kilomètres. Selon Kia, ces caractéristiques permettent de garantir un coût d’utilisation maîtrisé et un confort de conduite adapté aux grands rouleurs.

Lire aussi : Au SIAM, Kia séduit les professionnels agricoles avec une offre innovante

Disponible en boîte manuelle et automatique, le SUV bénéficie également de différents modes de conduite et de terrain destinés à adapter le comportement du véhicule aux diverses conditions de circulation.

Le nouveau Kia Seltos est commercialisé au Maroc à travers plusieurs niveaux de finition. Dès la version Motion+, le modèle embarque notamment six airbags, un écran multimédia de 10,25 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une caméra de recul, des feux full LED «Star Map», un régulateur et limiteur de vitesse ainsi que plusieurs équipements de sécurité avancés.

La finition Motion+ BVA ajoute notamment un frein de stationnement électrique avec fonction Auto Hold ainsi que des modes de conduite et de terrain. La version Design enrichit l’équipement avec un accès et démarrage mains libres, un toit ouvrant panoramique, des sièges semi-cuir bi-ton et un chargeur sans fil. Une déclinaison X-Line complète enfin la gamme avec une présentation plus sportive inspirée de l’univers outdoor premium.

Kia estime que l’association entre design, niveau d’équipement, habitabilité et motorisation diesel constitue l’un des principaux atouts de ce nouveau modèle. Le constructeur affirme ainsi proposer une offre compétitive sur le segment des SUV compacts au Maroc.

Le nouveau Kia Seltos Diesel est d’ores et déjà disponible dans le réseau Kia Maroc à partir de 279.000 dirhams en finition Motion+ BVM, dans le cadre du prix de lancement annoncé par la marque.