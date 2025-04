Performance, confort, robustesse: la promesse Kia Maroc au SIAM

Depuis le début de cette 17ème édition du SIAM, Kia Maroc attire l’attention des visiteurs par son approche résolument tournée vers les réalités du terrain. Jusqu’à dimanche 27 avril, les professionnels de l’agriculture ont encore l’opportunité de découvrir une offre pensée pour eux, à la croisée de la performance, de la fiabilité et de l’innovation.

Installé au cœur du pôle machinisme, Kia Maroc marque sa participation au SIAM avec un stand spacieux et animé. L’objectif: présenter des solutions de mobilité concrètes, pensées pour répondre aux réalités quotidiennes du monde rural et agricole.

Le K2500, véhicule utilitaire polyvalent, est la vedette du stand. Modèle reconnu pour sa fiabilité, sa robustesse et sa capacité à s’adapter à une grande diversité de métiers et de besoins logistiques, il est décliné dans plusieurs configurations spécifiques, notamment multiservices, frigorifique (positif et négatif), citerne ou encore plateau basculant, répondant aux exigences du transport agricole, alimentaire ou de matériaux.

À l’occasion du salon, des offres et remises spéciales seront proposées sur l’ensemble de la gamme K2500, afin de permettre aux professionnels d’acquérir un outil de travail performant à des conditions avantageuses. Mais Kia ne s’arrête pas là. Pour ceux qui recherchent une solution de mobilité personnelle ou mixte, une sélection de véhicules particuliers est également exposée.

Du SUV urbain au véhicule électrique haute performance, les visiteurs pourront découvrir plusieurs modèles de la gamme comme le Kia Sportage, le Kia Sorento, ou encore le Kia EV6 GT, symbole du virage électrique de la marque.

Pour accompagner au mieux les clients dans leurs projets, Kia Maroc propose également une panoplie de solutions de financement souples et personnalisées, adaptées aussi bien à la gamme K2500 qu’aux véhicules particuliers.

À travers sa présence au SIAM, Kia Maroc réaffirme son ambition: proposer une mobilité plus responsable, plus performante, mais aussi plus proche des réalités du terrain.

«Le SIAM est un moment important pour aller à la rencontre du monde agricole marocain, mieux comprendre ses attentes, et partager notre vision de la mobilité comme un véritable levier de développement. Avec la polyvalence du K2500 et l’offre diversifiée de nos véhicules particuliers, nous souhaitons proposer des solutions concrètes, accessibles et adaptées aux différents usages», déclare Cédric Veau, directeur général de Kia Maroc.