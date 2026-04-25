Economie

Au SIAM, Kia séduit les professionnels agricoles avec une offre innovante

VidéoÀ la 18ème édition du SIAM à Meknès, Kia met en avant une offre diversifiée avec 11 véhicules couvrant toutes les motorisations, dont une forte présence électrique. Elle y dévoile un nouvel utilitaire électrique adapté au monde agricole, ainsi que le pick-up Tasman, la grande nouveauté de ce salon, et le K2500, très prisé des professionnels. L’affluence sur le stand et les premières commandes confirment l’intérêt pour des solutions robustes, polyvalentes et plus écologiques.

Par Contenu de marque
Le 25/04/2026 à 11h41
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#Kia#SIAM#Automobile#Agriculture

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