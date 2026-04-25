Au SIAM, Kia séduit les professionnels agricoles avec une offre innovante
VidéoÀ la 18ème édition du SIAM à Meknès, Kia met en avant une offre diversifiée avec 11 véhicules couvrant toutes les motorisations, dont une forte présence électrique. Elle y dévoile un nouvel utilitaire électrique adapté au monde agricole, ainsi que le pick-up Tasman, la grande nouveauté de ce salon, et le K2500, très prisé des professionnels. L’affluence sur le stand et les premières commandes confirment l’intérêt pour des solutions robustes, polyvalentes et plus écologiques.