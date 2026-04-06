BAIC BJ30e: le nouveau SUV hybride de 404 ch arrive au Maroc à partir de 299.000 DH

Moins d’un an après son introduction officielle au Maroc par Comicom, filiale du groupe Safari, la marque BAIC franchit une étape stratégique avec le lancement du nouveau BJ30e.

Ce SUV hybride auto-rechargeable vient bousculer le segment premium en affichant des caractéristiques techniques ambitieuses, notamment une puissance cumulée qui en fait le modèle le plus performant de sa catégorie sur le marché national.

Décliné en deux configurations, le véhicule développe 330 ch en version 4x2 et grimpe jusqu’à 404 ch pour la version 4x4, offrant ainsi une réserve de puissance inédite pour un SUV de ce gabarit.

Lire aussi : Automobile. La marque chinoise BAIC fait son entrée sur le marché marocain

Visuellement, le BJ30e impose son style avec une silhouette robuste et des proportions généreuses. Long de 4,73 mètres, il se distingue par une face avant expressive équipée de la signature lumineuse full LED Wild Edge, intégrant plus de 500 sources lumineuses.

Ce design vertical et ces surfaces tendues servent une habitabilité optimisée par un empattement de 2,82 mètres. À l’intérieur, l’espace est modulable grâce à des sièges rabattables permettant d’obtenir un plancher parfaitement plat et un volume de chargement atteignant 1.496 litres, facilitant aussi bien les trajets familiaux que les escapades plus chargées.

La technologie hybride de dernière génération constitue le cœur de ce nouveau modèle. En associant un moteur essence 1.5T à une motorisation électrique performante, le BJ30e garantit une conduite fluide et silencieuse sans aucune contrainte de recharge externe.

Lire aussi : Le marché automobile marocain en pleine accélération: croissance record et essor des véhicules électrifiés

L’innovation majeure réside dans sa transmission DHT à deux rapports, conçue pour supprimer les ruptures de charge et offrir une accélération linéaire comparable à celle d’un véhicule 100% électrique. Cette efficience permet au SUV d’afficher une autonomie combinée dépassant les 1.000 kilomètres, tandis que la version 4x4 intègre un sélecteur de modes capable d’adapter la motricité sur le sable, la neige ou les terrains accidentés.

L’expérience à bord est portée par un environnement numérique complet et intuitif. Le poste de conduite s’articule autour d’une instrumentation de 10,25 pouces et d’un large écran central tactile de 14,6 pouces, regroupant l’ensemble des fonctions de connectivité comme la commande vocale, le Wi-Fi et la recharge par induction.

La sécurité n’est pas en reste, puisque le BJ30e intègre une panoplie complète d’aides à la conduite avancées. Du régulateur de vitesse adaptatif au freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, en passant par la caméra panoramique à 360 degrés, tout est pensé pour assister le conducteur dans les situations de circulation quotidiennes.

Comicom positionne le BAIC BJ30e avec une politique tarifaire très agressive pour le marché marocain. La version 4x2 est proposée à 299.000 dirhams, tandis que la déclinaison 4x4, la plus puissante, est affichée à 330.000 dirhams. Ce positionnement permet de rendre accessible une technologie hybride de pointe et un niveau d’équipement de sécurité élevé, tout en bénéficiant de la fiabilité d’une structure renforcée et de batteries testées dans des conditions de températures extrêmes.