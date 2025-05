Automobile. La marque chinoise BAIC fait son entrée sur le marché marocain

BAIC débarque sur le marché marocain. Comicom, acteur de référence dans les secteurs de l’automobile et du machinisme agricole, annonce l’arrivée prochaine de la marque chinoise et l’élargissement de son portefeuille avec ce pionnier de l’industrie automobile.

Avec BAIC, Comicom propose désormais aux automobilistes marocains une nouvelle offre de véhicules modernes, accessibles et fiables, parfaitement alignés avec les attentes du marché. Quatre premiers modèles posent les bases d’une offre pensée pour répondre à tous les goûts:

BAIC X35, le SUV compact qui a tout d’un grand

Le SUV compact BAIC X35.

Le X35 est conçu pour ceux qui allient entre responsabilités professionnelles et familiales. Ce modèle s’adresse à des individus dynamiques, soucieux de maximiser leur temps. Avec son design moderne, son moteur essence 1.5L de 147 ch et une transmission CVT fluide, le X35 offre une conduite agile et confortable, tout en étant suffisamment spacieux pour les besoins familiaux. Parfait pour ceux qui recherchent un véhicule à la fois maniable, performant et abordable, idéal pour la ville comme pour les escapades hors des sentiers battus. Disponible avec un toit ouvrant panoramique, des sièges en cuir, des phares avant LED et un écran tactile 8 pouces, il allie confort, technologie et style, sans compromis.

Versions et prix de lancement: X35 Fashion (180.000 DH), X35 Fashion Plus (195.000 DH), X35 Luxury (210.000 DH).

BAIC X55, le SUV qui coche toutes les cases

Le SUV BAIC X55.

Le X55 s’adresse aux personnes dynamiques qui considèrent la technologie comme une preuve de modernité. Ce modèle allie performance, design audacieux et connectivité avancée, faisant de lui un choix idéal pour ceux qui recherchent un véhicule qui reflète leurs styles de vie actifs et leurs visions avant-gardistes. Avec son moteur 1.5L turbo de 185 ch et sa boîte DCT à 7 rapports, le X55 garantit une excellente conduite et un design qui se démarque dans le segment des SUV. Pensé pour offrir une expérience à la fois confortable et intuitive, le X55 intègre un toit panoramique, une caméra panoramique 360°, la recharge sans fil pour smartphone, un virtual cockpit, ainsi que des sièges électriques en cuir Nappa, ventilés et chauffants. Côté sécurité et assistance à la conduite, il propose des technologies de pointe telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au stationnement automatique, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et des véhicules, l’alerte de franchissement de ligne, le détecteur d’angles morts et plus encore.

Versions et prix de lancement: X55 LV2 (259.000 DH), X55 LV3 (275.000 DH), X55 LV4 (300.000 DH).

BAIC X7, le SUV prestigieux grand format

Le grand SUV BAIC X7.

Le X7 s’adresse à ceux qui privilégient confort, élégance et espace pour leurs trajets quotidiens et leurs escapades en famille. Ce modèle haut de gamme, avec son moteur 1.5L essence de 185 ch et son empattement de 2800 mm, est conçu pour offrir un confort optimal tout en garantissant une conduite souple et raffinée. Idéal pour ceux qui recherchent un véhicule alliant luxe discret et performance, le X7 est un choix parfait pour un lifestyle élégant sans compromis avec le confort familial. Côté équipements, le X7 va encore plus loin avec un toit panoramique, une caméra 3D panoramique 360°, un virtual cockpit, la recharge sans fil pour smartphone, ainsi que des sièges électriques en cuir ventilés, chauffants, avec fonction massage. Il intègre également un ensemble complet de technologies d’aide à la conduite intelligents, dont le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique avec détection des véhicules et des piétons, l’alerte de franchissement de ligne, l’assistance de circulation en embouteillage, le détecteur d’angles morts, et d’autres technologies avancées pensées pour une conduite sécurisée et sereine.

Versions et prix de lancement: X7 LV2 (290.000 DH), X7 LV3 (310.000 DH), X7 LV4 (325.000 DH).

BAIC U5 PLUS, la berline qui mise sur l’élégance et l’espace

Un BAIC U5 PLUS.

La U5 PLUS est conçue pour ceux qui ont une vie professionnelle exigeante et qui sont à la recherche d’un véhicule spacieux pour leurs familles. Ce modèle spacieux et économique offre une conduite agréable et un espace intérieur généreux, idéal pour les trajets en famille ou pour celles et ceux qui recherchent une berline pratique pour leur quotidien. Avec son moteur essence 1.5L de 112 ch, la U5 PLUS allie efficacité énergétique, confort et fiabilité, répondant aux attentes de ceux qui veulent un véhicule fonctionnel et bien pensé avec une qualité remarquable.

Elle est équipée d’un toit ouvrant, de feux avant LED, d’une caméra panoramique 360°, de sièges en cuir et d’un virtual cockpit. Pour plus de sécurité, elle intègre également des aides à la conduite comme le détecteur d’angles morts et l’alerte de franchissement de ligne, offrant ainsi une conduite plus sereine au quotidien.

Versions et prix de lancement: U5 Plus Luxury MT (179.000 DH), U5 Plus Luxury AT (189.000 DH), U5 Plus Honor AT (204.000 DH).

Pour accompagner ce lancement, Comicom déploie un réseau de distribution dans les principales villes du Royaume. Les premiers showrooms sont déjà opérationnels à Casablanca, Kénitra, Marrakech, Agadir et Oujda. De nouvelles ouvertures sont prévues dans des villes telles que Rabat, Tanger, Fès et Meknès, avec pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire national.

Comicom met également en place un dispositif après-vente complet, conforme aux standards de la marque. Des équipes techniques formées directement par BAIC, des outils de diagnostic spécifiques et un engagement fort en faveur de la qualité d’intervention garantiront une prise en charge rapide et efficace. Des véhicules d’essai seront aussi disponibles dans les points de vente, afin de permettre aux clients de tester les performances des modèles de leur choix.

L’arrivée de BAIC s’inscrit dans la continuité de la stratégie de diversification de Comicom. En élargissant son portefeuille à un constructeur d’envergure mondiale, Comicom confirme sa volonté d’accompagner les mutations du marché automobile marocain, en proposant des solutions de mobilité durables et innovantes, adaptées aux attentes d’une nouvelle génération d’automobilistes marocains. Ce lancement ouvre la voie à une montée en puissance progressive de l’offre BAIC au Maroc, avec de nouveaux modèles attendus dans les mois à venir.