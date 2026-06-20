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BYD muscle son offensive au Maroc avec deux nouveaux SUV: «Atto 3 Evo» et «Sealion 5»

Les deux nouveaux modèles BYD: Sealion 5 et Atto 3 Evo.

Le constructeur automobile chinois BYD, représenté par son importateur exclusif Auto Nejma, a officiellement lancé à Casablanca ses deux nouveaux modèles, «ATTO 3 EVO» et le «SEALION 5». Cette double introduction cherche à accélérer la transition énergétique des automobilistes marocains en ciblant de front les segments du zéro émission et de l’hybride à haute autonomie.

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Le 20/06/2026 à 15h06

L’électrification du parc automobile marocain franchit un nouveau cap. Le distributeur Auto Nejma vient de dévoiler à Casablanca deux nouvelles armes stratégiques signées BYD: le SUV compact 100% électrique «ATTO 3 EVO» et le SUV familial hybride rechargeable «SEALION 5». En introduisant simultanément ces deux technologies complémentaires, l’importateur exclusif du leader mondial des véhicules à nouvelles énergies entend consolider sa position sur le marché national. Ces nouveautés viennent directement répondre à la diversité des usages des conducteurs locaux, partagés entre déplacements urbains quotidiens et longs trajets interurbains.

Reposant sur la «e-Platform 3.0» du constructeur, le BYD «ATTO 3 EVO» mise sur une expérience exclusivement électrique. Dans sa déclinaison restylée, ce SUV arbore des lignes plus dynamiques et intègre un habitacle modernisé, équipé notamment d’un écran central rotatif et de la commande vocale intelligente. Côté autonomie, le modèle se positionne comme un rouleur urbain performant, affichant jusqu’à 710 km de rayon d’action en cycle urbain WLTP.

Atto 3 Evo, le tout nouveau modèle 100% electrique de BYD.

De son côté, le «SEALION 5» opte pour la polyvalence de la technologie «Super Hybride DM-i». Ce système associe un bloc thermique à un moteur électrique pour optimiser la consommation de carburant, annoncée à 5,5 L/100 km. Ce SUV offre une autonomie de 120 km en mode tout électrique pour la ville, mais peut étendre son rayon d’action combiné jusqu’à 1.016 km en cycle mixte WLTP, éliminant ainsi l’anxiété de la panne sèche sur les grands axes.

Au-delà de la connectivité et des motorisations, le cœur technologique de ces deux véhicules repose sur la «Blade Battery». Cette batterie au lithium-fer-phosphate (LFP), développée en interne par BYD, est reconnue dans l’industrie automobile pour sa durabilité et ses standards élevés de sécurité en cas de choc.

Le Sealion 5, nouveau SUV hybride rechargeable de BYD.

Pour accompagner ce déploiement, Auto Nejma mise sur l’extension de son réseau national à travers les principales villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Fès et Oujda). L’accent est mis sur le service après-vente pour rassurer les acheteurs hésitants: les deux modèles bénéficient d’une garantie constructeur de 6 ans (ou 150.000 km) sur le véhicule et de 8 ans (ou 200.000 km) sur la batterie. Le distributeur met également en avant un taux de disponibilité des pièces de rechange de 95% afin de garantir des coûts d’entretien compétitifs.

Lire aussi : Automobile: l’offensive méthodique du made in China au Maroc

«Leur arrivée marque une nouvelle étape dans le développement de BYD au Maroc. Ces deux modèles reflètent notre ambition de rendre la mobilité électrifiée plus accessible en proposant des solutions adaptées aux besoins des automobilistes marocains, qu’ils privilégient le 100% électrique ou l’hybride rechargeable», déclare Adil Bennani, Directeur Général d’Auto Nejma.

Les deux modèles sont d’ores et déjà disponibles dans le réseau, avec un prix de lancement débutant à 299.900 DH pour le SEALION 5 Super Hybride, et à partir de 355.900 DH pour l’ATTO 3 EVO électrique.

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Le 20/06/2026 à 15h06
#BYD#Automobile#chine#construction#hybride#electrique#Auto Nejma

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