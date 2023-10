Voici comment l’économie nationale évoluerait au 4ème trimestre 2023, selon le HCP

Dans sa note de conjoncture du troisième trimestre 2023, incluant les perspectives pour le quatrième trimestre, le Haut-commissariat au plan (HCP) indique que la croissance économique nationale devrait s’établir à 2,6% au quatrième trimestre 2023.

Cette performance serait attribuable à une hausse de la valeur ajoutée agricole. Hors agriculture, la croissance atteindrait 2,6%. Les services poursuivraient leur évolution au ralenti, affichant une hausse de 2,8%, au lieu de 5,4% au début de l’année, alors que l’industrie manufacturière, secteur le plus touché par le fléchissement conjoncturel de l’activité mondiale, verrait son activité se redresser progressivement, grâce à la reprise des industries chimiques et au maintien de la dynamique des activités de fabrication du matériel de transport et de l’automobile., explique le HCP.

De son côté, la demande extérieure nette continuerait de soutenir la croissance au quatrième trimestre 2024, malgré la modération du rythme de croissance du volume des exportations des biens et des services. La contribution des échanges extérieurs à la croissance économique globale resterait positive, du fait notamment de la faible dynamique du volume des importations due à la poursuite du ralentissement des achats des biens énergétiques et de certains demi-produits. Elle devrait, toutefois, s’affaiblir d’un trimestre à l’autre, perdant 1,1 point en comparaison avec le troisième trimestre, relève-t-on.

Amélioration des revenus des ménages en perspective

S’agissant de la consommation des ménages, celle-ci connaîtrait, selon le HCP, une légère accélération dans le sillage de la réduction des pertes du pouvoir d’achat. Le revenu des ménages s’améliorerait donc, alors que les prix à la consommation décéléreraient de nouveau, aussi bien au niveau général qu’au niveau de leur composante sous-jacente.

En moyenne annuelle, le taux d’inflation devrait avoisiner 6,1% en 2023, au lieu de 6,6% en 2022. La hausse des dépenses de consommation des administrations publiques se maintiendrait et leurs dépenses d’investissement seraient particulièrement dynamiques, dans le cadre de l’effort de reconstruction post-séisme qui avait affecté sept provinces du Royaume en septembre.

L’investissement des entreprises non financières conserverait, pour sa part, son rythme baissier, principalement dans les industries manufacturières, mais le mouvement de déstockage amorcé en début de l’année s’atténuerait sensiblement. Dans l’ensemble, le soutien de la demande intérieure à la croissance économique nationale s’améliorerait, avec un surplus de contribution de 1,2 point comparativement au troisième trimestre 2023, note le Haut-commissariat au plan.