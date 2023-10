HCP: une croissance de 2,3% de l’économie nationale durant le 2ème trimestre 2023

L’économie marocaine fait mieux que résister à la conjoncture internationale peu reluisante. Durant le deuxième trimestre 2023, elle a enregistré une croissance de 2,3% (contre 2,2% durant la même période l’année dernière). C’est ce que révèle le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans sa dernière note d’information sur la situation économique nationale. D’après le HCP, cette croissance, tirée par la demande extérieure, «a été réalisée dans un contexte de forte inflation et d’une amélioration de la capacité de financement de l’économie nationale»

L’activité agricole a aussi grandement contribué à cette croissance. «Après une forte baisse de 13,5% durant le deuxième trimestre de l’année 2022, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 6% durant la même période en 2023. Cette évolution s’explique par la hausse de l’activité de l’agriculture de 6,3%, au lieu d’une baisse de 13,5% une année auparavant et de celle de la pêche de 0,5% au lieu d’une baisse de 14,6%», indique le rapport.

Ces hausses contrastent avec la baisse de 2,8% de la valeur ajoutée du secteur secondaire, qui avait enregistré une augmentation de 0,1% durant le deuxième trimestre de 2022. En cause, des régressions notées dans les secteurs de l’industrie de l’extraction, du bâtiment et travaux publics, et des industries de transformation.

Même constat dans le secteur tertiaire, dont le taux de croissance est passé de 6,2% au cours du deuxième trimestre 2022, à 4,4% entre avril et juin derniers. «Au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a connu ainsi un net ralentissement à 2,1% durant le deuxième trimestre 2023, au lieu de 4% le même trimestre de l’année précédente», précise le HCP.

Hausse des exportations de biens et services

La note du HCP souligne en outre que les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,4% au lieu de 0,3%. Idem pour la consommation finale des administrations publiques qui a progressé de 3,1% contre 4,9%.

Le rapport note aussi une progression de 6,4% du revenu brut disponible durant le deuxième trimestre 2023, contre 6% à la même période en 2022, grâce à la hausse de 6,8% du PIB aux prix courants et l’augmentation de 1,2% des revenus nets reçus du reste du monde.

Le HCP a également livré les chiffres sur les échanges extérieurs du Maroc durant le deuxième trimestre 2023. On y apprend que les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 6,5% durant le trimestre 2023 au lieu de 27,7% en 2022. Les importations de biens et services ont quant à elles augmenté de 1% au lieu de 12,2%.

Pour ce qui est de l’épargne nationale, elle représentait 29,5% du PIB, contre 29,9% l’année dernière, résultat de l’augmentation de 6,8% de la consommation finale nationale en valeur, au lieu de 8,5% une année auparavant.

Quant à l’investissement brut (formation brute de capital fixe, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeurs), cela a représenté 27,9% du PIB au lieu de 35% durant le même trimestre de l’année précédente. «Ce qui dégage une capacité de financement de 1,5% du PIB au deuxième trimestre 2023 au lieu d’un besoin de financement de 5,2% du PIB la même période de l’année précédente», souligne le document du HCP.