Dans quelle région du Maroc le PIB par habitant est-il le plus élevé?

L’économie nationale a enregistré en 2021 un produit intérieur brut (PIB) en volume de 1.244,9 milliards de dirhams avec une croissance de 8% après une profonde récession de 7,2% en 2020 due en particulier à la crise sanitaire.

Les comptes régionaux de 2021 font ressortir des disparités des taux de croissance du PIB entre les régions.

Quatre régions ont pu enregistrer des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale (8%). Il s’agit de Fès-Meknès (12,7%), de Béni Mellal-Khénifra (10,4%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,7%) et de Marrakech-Safi (8,5%).

Les huit régions restantes ont enregistré des taux de croissance inférieurs à la moyenne nationale (8%), allant de 4,2% dans la région de Guelmim-Oued Noun à 7,9% dans la région de Casablanca-Settat.

Casablanca-Settat, premier contributeur au PIB

La région de Casablanca-Settat a créé presque un tiers (32,2%) du PIB national, tandis que Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont créé ensemble un peu plus d’un quart (26,4%) de la richesse nationale, avec 15,9% et 10,5% respectivement.

Cinq régions ont généré un autre tiers (33,5%) du PIB: Fès-Meknès avec 8,2%, Marrakech-Safi avec 7,9%, Souss-Massa avec 6,2%, Béni Mellal-Khénifra avec 5,9% et l’Oriental avec 5,3%.

Les trois régions du Sud et la région de Drâa-Tafilalet n’ont contribué qu’à hauteur de 7,7% à la création du PIB en valeur, avec 4,8% et 2,8% respectivement.

Dans ces conditions, les disparités quant à la création de la richesse entre les régions se sont accentuées. L’écart absolu moyen (la moyenne des écarts absolus entre le PIB des différentes régions et le PIB régional moyen) est passé de 66,4 milliards de dirhams en 2020 à 71,8 milliards de dirhams en 2021, relève le HCP.

Les provinces du Sud loin devant les autres régions

Le PIB par habitant s’élève quant à lui à 35.104 dirhams en 2021 au niveau national. Cinq régions présentent un PIB par habitant supérieur à cette moyenne nationale.

Il s’agit de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (84.069 dirhams), de Laâyoune-Sakia al Hamra (66.241 dirhams), de Casablanca-Settat (54.948 dirhams), de Guelmim-Oued Noun (43.010 dirhams) et de Rabat-Salé-Kénitra (411.96 dirhams).

Dans les autres régions, le PIB par habitant s’est situé entre 20.971 dirhams dans la région de Marrakech-Safi et 34.751 dirhams dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.