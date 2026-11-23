Un jour, une banque a regardé le pays tel qu’il est en train de devenir. Le Crédit Agricole du Maroc y a vu 5,5 millions de personnes de 60 ans et plus, soit près de 14% de la population. Il a vu aussi qu’elles pourraient être près de 10 millions à l’horizon 2050.

Ces seniors, nous les croisons tous les jours. Ce sont des parents, des voisins, d’anciens collègues, des clients de toujours. Des gens qui ont travaillé, élevé des enfants, construit quelque chose et qui ont encore de longues années devant eux.

La banque aurait pu s’en tenir à son métier. Elle a préféré s’engager. Elle inscrit l’accompagnement des seniors dans une démarche d’institution, à sa manière, et elle a été pionnière en le faisant. Elle a accepté d’aller au-delà de ce que l’on attend d’une banque, parce que la société marocaine évolue et qu’elle veut évoluer avec elle. Elle s’est donné un rôle actif auprès de cette population: améliorer sa qualité de vie, répondre à ses besoins, mais aussi à ses aspirations. Restait à trouver comment.

Une rencontre

La réponse est venue de Seniors Plus. L’entreprise a développé TIQQA, la première offre de services complète 100% marocaine dédiée aux personnes de 60 ans et plus. Les deux partenaires avaient la même ambition. Ils voulaient faire évoluer le regard que l’on porte sur les seniors et leur proposer des réponses concrètes. Le Crédit Agricole du Maroc a donc noué un partenariat avec Seniors Plus, pour que ses collaborateurs et ses clients accèdent aux services TIQQA dans les meilleures conditions possibles.

Tarik Hajji, fondateur et directeur général de Seniors Plus, se souvient de sa surprise en découvrant jusqu’où la banque était déjà allée. «Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le Crédit Agricole, qui est une institution pionnière. Moi-même, j’étais étonné de savoir qu’il y a, par exemple, une Senior Academy au niveau du Crédit Agricole. Il y a un vrai alignement de vision», nous confie-t-il.

Ce que le Crédit Agricole du Maroc et Seniors Plus défendent ensemble tient à une façon de voir les choses. On a pris l’habitude de penser aux seniors à travers ce qui leur manque ou ce qui les inquiète. Leur santé, leur sécurité, leur autonomie. Ces sujets sont sérieux et il faut y répondre. Mais ils ne disent pas tout d’une personne de 60, 70 ou 80 ans.

Les seniors ont des envies, des passions, des projets. Ils veulent sortir, rencontrer du monde, apprendre, pratiquer des activités, se faire plaisir. Ils ont une vraie volonté de profiter de la vie. Les accompagner, c’est donc leur apporter la tranquillité dont ils ont besoin, puis leur ouvrir la porte.

Pour comprendre ce que cela change, le plus simple est de suivre un abonné. N’importe lequel, dans l’une des 29 villes du Royaume où TIQQA est présente.

La nuit, quelqu’un répond - Une nuit, notre abonné ne se sent pas bien. Autrefois, il aurait hésité. Fallait-il attendre le matin, réveiller un voisin, appeler ses enfants au risque de les affoler? Il compose un numéro. Un médecin de garde lui répond, comme il répondrait à n’importe quelle heure, tous les jours de la semaine. Il l’écoute, le questionne, le rassure.

Si son état le demande, un médecin vient chez lui. Un infirmier peut passer aussi, pour un soin ou un suivi. Ces visites à domicile sont incluses dans son abonnement. Et si la situation est grave, une ambulance médicalisée est envoyée, avec un médecin urgentiste à bord. C’est le premier pilier de l’offre, Santé et Sécurité. Notre abonné sait qu’il ne sera jamais seul face à un problème de santé. Il dort mieux.

Le jour, quelqu’un aide - Le lendemain, c’est un papier administratif qui le tracasse. Un dossier à compléter, une démarche dont il ne connaît pas les étapes. Il appelle la conciergerie. Au bout du fil, il trouve une vraie personne, joignable elle aussi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle l’accompagne dans sa démarche jusqu’au bout. Elle peut faire bien d’autres choses. S’il a besoin de quelqu’un pour le ménage ou pour un service à la maison, elle l’organise. S’il veut savoir à quels avantages il a droit chez les partenaires de TIQQA, elle le renseigne. C’est le deuxième pilier, la Vie Pratique. Les petits soucis du quotidien, ceux qui finissent par peser quand ils s’accumulent, trouvent une solution en un appel.

Les enfants respirent aussi - Notre abonné a des enfants. Ils l’aiment, ils s’inquiètent, ils n’habitent pas toujours à côté et n’ont pas toujours le temps qu’ils voudraient. TIQQA leur a donné un nom, les «Mardiyine», et une place dans son histoire. Quand ils savent que leur père ou leur mère peut joindre un médecin en pleine nuit et se faire aider à tout moment, ils respirent.

Et puis, sortir de chez soi

La santé et le quotidien sont entre de bonnes mains. Notre abonné peut maintenant penser à lui. C’est là que commence le troisième pilier, la Vie Active, celui qui donne son sens à tout le reste. Ce mois-ci, il a le choix entre 120 activités. Il peut s’inscrire à un atelier de cuisine et rentrer avec une recette qu’il ne connaissait pas. Il peut jardiner, s’essayer à l’artisanat, comprendre enfin ce qu’est cette intelligence artificielle dont parlent ses petits-enfants. Il peut suivre une séance de coaching, assister à une rencontre santé, ou simplement retrouver d’autres abonnés autour d’un café.

S’il a toujours rêvé d’apprendre une langue, il n’est pas trop tard. Quarante-huit cours sont proposés chaque mois, en anglais, en espagnol, en mandarin et en tamazight. Dix événements lui donnent l’occasion d’échanger, de rire, de faire des connaissances. Trois excursions l’emmènent découvrir des lieux où il n’était jamais allé, avec des gens qu’il ne connaissait pas un mois plus tôt.

Rien de tout cela ne se passe derrière un écran. On se déplace, on se rencontre, on partage. Et chacun choisit selon ses goûts et ses envies.

Plus de 30 services, un seul abonnement

Mis bout à bout, cela fait plus de 30 services dans un seul abonnement, à la fois des activités, des événements, des cours de langue, des voyages, mais aussi des services de santé, des services de vie pratique du quotidien, du ménage, une aide administrative, une conciergerie 24 heures sur 24. Tout cela, c’est TIQQA.

La santé, la sécurité et l’accompagnement forment le socle de confiance. La finalité est bien plus large. Il s’agit de profiter de la vie, de continuer à découvrir, à rencontrer et à partager. C’est cette offre que le Crédit Agricole du Maroc a choisi d’ouvrir à ses collaborateurs et à ses clients.

Fès, premier jour

Les 11 et 12 novembre, cette histoire a fait étape à Fès. Le premier jour, des abonnés de 60 ans et plus se sont retrouvés pour un tournoi de football. Ils étaient venus pour le sport, pour l’esprit d’équipe, pour le plaisir de jouer ensemble. Ils ont joué pour de bon.

Ce jour-là, on a célébré l’énergie, la passion, le goût du collectif. On a surtout vu que le plaisir de pratiquer un sport et de relever des défis n’a pas d’âge.

Fès, second jour

Le lendemain, la musique des Aïssawa a rempli la soirée. Les abonnés étaient venus de Fès et de Meknès. Pour le Crédit Agricole du Maroc et Seniors Plus, ces deux rendez-vous comptaient beaucoup. Ils ont donné à voir ce que veut dire la promesse faite aux seniors, celle de continuer à vivre des expériences, à cultiver ses passions et à profiter de chaque moment.

La suite reste à écrire

Avant Fès, il y avait eu Rabat et Casablanca. Fès était la troisième étape de ce programme itinérant, et d’autres villes du Royaume suivront. L’ambition est nationale. Elle consiste à rendre accessibles partout au Maroc des services qui permettent aux seniors de profiter de la vie tout en étant accompagnés.

L’offre n’a que quelques mois et elle a déjà trouvé les siens. Le Crédit Agricole du Maroc a porté la vision et pris un engagement institutionnel fort. Seniors Plus lui a donné une forme concrète avec TIQQA.

Les services ont apporté la confiance et la sérénité, aux abonnés comme à leurs proches, partout dans le pays. Le sport, la musique, les rencontres et les découvertes ont fait le reste. À Fès, on a vu des seniors qui jouent pour gagner et qui chantent ensemble. On a vu une banque à leurs côtés. Et on a compris ce que veut dire vivre pleinement, en toute confiance.