Le Crédit Agricole du Maroc encourage les architectes de demain

La cérémonie de remise des prix s’est tenue sur le stand du Crédit Agricole du Maroc (CAM), en présence de Mohammed Fikrat, président du Directoire, de Chakib Benabdellah, président du Conseil national de l’Ordre des architectes, accompagné de sa secrétaire générale Hanane Bouchatala, ainsi que d’Imane Bennani, doyenne de la faculté d’architecture de l’Université internationale de Rabat (UIR), en présence de l’ensemble des parties prenantes du groupe.

Un moment fort et empreint de convivialité, sublimé par la présence des familles des lauréats, venues célébrer la reconnaissance des projets portés par leurs enfants.

Quatre talents ont été distingués:

1er Prix — Rania Kamil, UIR Rabat — 50.000 DH

— Rania Kamil, UIR Rabat — 50.000 DH 2e Prix — Oussama Lakhal, mandataire d’un groupement de quatre personnes, UIR Rabat — 30.000 DH

— Oussama Lakhal, mandataire d’un groupement de quatre personnes, UIR Rabat — 30.000 DH 3e Prix — Yasmine Bouali, ENA Oujda — 15.000 DH

— Yasmine Bouali, ENA Oujda — 15.000 DH Prix Coup de cœur — Salma Moumni, mandataire d’un groupement de deux personnes, ENA Tétouan — 10.000 DH

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