Economie

Le Crédit Agricole du Maroc encourage les architectes de demain

Crédit Agricole du Maroc récompense l’innovation architecturale au SIAM 2026 à Meknès. (A.Gadrouz/Le360).

Par La Rédaction
Le 30/04/2026 à 18h17

VidéoDans le cadre du SIAM 2026, le Crédit Agricole du Maroc (CAM), en partenariat avec le Conseil national de l’Ordre des architectes, a lancé un concours national de conception architecturale de son stand, destiné aux étudiants en cycle supérieur d’architecture.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue sur le stand du Crédit Agricole du Maroc (CAM), en présence de Mohammed Fikrat, président du Directoire, de Chakib Benabdellah, président du Conseil national de l’Ordre des architectes, accompagné de sa secrétaire générale Hanane Bouchatala, ainsi que d’Imane Bennani, doyenne de la faculté d’architecture de l’Université internationale de Rabat (UIR), en présence de l’ensemble des parties prenantes du groupe.

Un moment fort et empreint de convivialité, sublimé par la présence des familles des lauréats, venues célébrer la reconnaissance des projets portés par leurs enfants.

Quatre talents ont été distingués:

  • 1er Prix — Rania Kamil, UIR Rabat — 50.000 DH
  • 2e Prix — Oussama Lakhal, mandataire d’un groupement de quatre personnes, UIR Rabat — 30.000 DH
  • 3e Prix — Yasmine Bouali, ENA Oujda — 15.000 DH
  • Prix Coup de cœur — Salma Moumni, mandataire d’un groupement de deux personnes, ENA Tétouan — 10.000 DH

Soutenir les jeunes talents, c’est investir dans l’avenir. Rendez-vous en 2027 pour une nouvelle édition.

Par La Rédaction
Le 30/04/2026 à 18h17
#Crédit Agricole#Crédit agricole du Maroc#CAM#SIAM#Architecture#prix#Trophée#concours

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