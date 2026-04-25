Economie

Crédit Agricole du Maroc au SIAM: 65 ans d’engagement au service de l’agriculture et du développement rural

VidéoÀ l’occasion de sa participation au SIAM à Meknès, Crédit Agricole du Maroc a mis en avant ses 65 ans d’engagement en faveur du développement agricole et rural. Mohammed Fikrat, président de son directoire, a rappelé que la banque finance 85% du secteur agricole et agroalimentaire, tout en accompagnant d’autres secteurs économiques. Le stand valorise ce parcours à travers des supports didactiques, un arbre symbolisant les régions, ainsi qu’un espace dédié à la cybersécurité et un autre au capital humain.

Par La Rédaction
Le 25/04/2026 à 17h15
#Crédit Agricole#Crédit agricole du Maroc#SIAM#Agriculture#Financement#CAM

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