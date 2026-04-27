SIAM 2026: «Jnan Al Qard Al Filahi» de Crédit Agricole du Maroc, un espace ludique et éducatif pour initier les enfants à l’agriculture et à la finance
VidéoAu Salon international de l’agriculture au Maroc, organisé du 20 au 28 avril à Meknès, le Crédit Agricole du Maroc déploie «Jnan Al Qard Al Filahi», un espace entièrement dédié aux enfants. Conçu comme un parcours à la fois ludique et pédagogique, ce dispositif invite les plus jeunes à découvrir l’univers agricole à travers plusieurs ateliers pratiques consacrés notamment à l’apiculture, à l’élevage ovin et bovin, ainsi qu’à la production laitière. Ouvert tout au long du salon, cet espace comprend également un pôle d’éducation financière, destiné à initier les enfants aux principes d’une gestion responsable de l’argent.