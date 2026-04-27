Economie

SIAM 2026: «Jnan Al Qard Al Filahi» de Crédit Agricole du Maroc, un espace ludique et éducatif pour initier les enfants à l’agriculture et à la finance

VidéoAu Salon international de l’agriculture au Maroc, organisé du 20 au 28 avril à Meknès, le Crédit Agricole du Maroc déploie «Jnan Al Qard Al Filahi», un espace entièrement dédié aux enfants. Conçu comme un parcours à la fois ludique et pédagogique, ce dispositif invite les plus jeunes à découvrir l’univers agricole à travers plusieurs ateliers pratiques consacrés notamment à l’apiculture, à l’élevage ovin et bovin, ainsi qu’à la production laitière. Ouvert tout au long du salon, cet espace comprend également un pôle d’éducation financière, destiné à initier les enfants aux principes d’une gestion responsable de l’argent.

Par La Rédaction
Le 27/04/2026 à 18h29
#SIAM#Agriculture#Crédit Agricole#Crédit agricole du Maroc#enfants#Education financière

LEs contenus liés

Economie

Crédit Agricole du Maroc au SIAM: 65 ans d’engagement au service de l’agriculture et du développement rural

Economie

Au SIAM 2026, Crédit Agricole du Maroc et Stellantis signent une convention pour accompagner le monde agricole et rural

Economie

SIAM 2026: Crédit Agricole du Maroc et l’institution financière italienne CDP scellent un partenariat stratégique

Economie

ARDI Microfinance et Tamwilcom s’allient pour faciliter le financement des TPE

Articles les plus lus

1
Algérie: 25% du PIB dédiés à l’armement ou la folie d’un régime-garnison
2
Le barrage Bin El Ouidane atteint 94% de remplissage et reprend sa production électrique
3
La race Sardi en tête d’affiche de l’excellence génétique au SIAM
4
Races ovines: le Mérinos Précoce, vedette du SIAM, séduit professionnels et visiteurs
5
Merci Pedro
6
Polisario Terrorist Designation Act et souveraineté marocaine: ce que révèle le document officiel
7
Réticence au mariage, recul des familles élargies, baisse de la fécondité... Ce que disent (vraiment) les derniers chiffres du HCP
8
Agriculture: le fruit du dragon, une culture prometteuse qui s’épanouit à El Jadida
Revues de presse

Voir plus