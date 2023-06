Une nouvelle initiative pour faciliter l’accès des TPME à la commande publique

Le groupe CDG, via sa filiale Finéa, entend faciliter la commande publique au profit des TPME marocaines. C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce vendredi. On apprend, dans ce sens, que cette structure vient de lancer une nouvelle plateforme baptisée «Tatwir TPME».

Le quotidien souligne que cette plateforme digitale assure une appréhension plus aisée des spécificités des circuits administratifs des donneurs d’ordre publics à travers une approche innovante et qui apporte audites entreprises des services non financiers à forte valeur ajoutée.

Notons qu’à cet égard, les TPME utilisatrices de la plateforme auront accès gratuitement à l’information utile ainsi qu’à la formation valorisante et à l’accompagnement structurant. «La finalité de Tatwir TPME est de soutenir la formation, la création et la reprise d’entreprise ainsi que le savoir-être entrepreneurial en permettant aux TPME d’augmenter sensiblement leur capacité d’accéder aux financements de leur besoin de trésorerie et de croissance», explique Latifa Echihabi, secrétaire générale de la CDG et présidente de Finéa.

La même source fait remarquer que la plateforme Tatwir vient conforter l’utilité de l’intervention de Finéa au bénéfice de ces segments d’entreprises avec pour principaux objectifs opérationnels de mettre les meilleures conditions pour l’optimisation de l’information avec et entre les TPME.

«C’est une belle initiative engagée. Sa particularité réside dans le fait qu’elle est initiée par une structure atypique. Cette plateforme a été conçue en captant les besoins formulés par les entreprises qui sont suivies par Finéa», détaille Khalid El Kaoumi, directeur général délégué en charge du Pôle Engagements et Opérations de Finéa, cité par le quotidien.

Soulignons qu’en mettant en place cette plateforme, Finéa offre aux TPME une occasion de renforcer leurs capacités ainsi que de développer un langage professionnel vis-à-vis de leur interlocuteur, permettant une meilleure communication avec les différentes parties prenantes. Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que la mission est également de renforcer la compétitivité des TPME et de faciliter leur accès au financement. Elle vise aussi à favoriser leur accès à des marchés commandités par des donneurs d’ordre publics et privés à travers le développement des relations d’affaires entre donneurs d’ordre et fournisseurs.