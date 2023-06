Dakhla: Fatim-Zahra Ammor décline la feuille de route stratégique pour le secteur touristique

Présidée par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des tournées régionales destinées à présenter les grandes lignes de ce plan.

Dans son allocution de circonstance, la ministre a mis l’accent sur les contours de cette feuille de route et s’est arrêtée sur les leviers spécifiques à Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que sur la filière «Ocean Waves» dédiée aux sports nautiques, dans laquelle la région a un rôle important à jouer aux côtés de Taghazout et Essaouira.

«En plus de ses potentialités spécifiques, la région Dakhla-Oued Eddahab a connu au cours des dernières années d’importantes avancées en matière d’infrastructures qui ont fortement impacté son développement touristique», a-t-elle expliqué.

«Aujourd’hui, il est temps de viser plus haut pour cette région», a-t-elle enchaîné, appelant à œuvrer avec les acteurs locaux sur les prérequis nécessaires à l’offre touristique, notamment la multiplication des liaisons aériennes et le développement de TPME touristiques locales.

Mme Ammor a également souligné l’importance d’intégrer la durabilité dans les différentes phases du développement touristique, à travers des produits et des modes de consommation respectueux des ressources naturelles de la région.

Une destination touristique émergente

Pour sa part, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d’Oued Eddahab Lamine Benomar a relevé que Dakhla est devenue une destination touristique émergente et l’une des composantes principales du tourisme marocain, qui a attiré environ 108.300 touristes en 2022.

«Les établissements d’hébergement classés dans la région ont connu un développement remarquable ces dernières années, avec 45 établissements d’une capacité de plus de 2.300 lits», a-t-il fait observer.

M. Benomar a aussi noté que la nouvelle feuille de route du tourisme sera appuyée par les plans régionaux de développement et une série de projets dans le cadre d’une approche participative avec les professionnels du secteur, l’objectif étant d’encourager les jeunes à s’intégrer dans le tissu économique régional, à travers la création des TPME opérant dans le domaine du tourisme. Ces orientations demeurent toutefois tributaires de l’appui du transport aérien, levier primordial pour assurer la promotion du secteur touristique, a-t-il poursuivi.

Une convention mobilisant 89 millions de dirhams

De son côté, El Khattat Yanja, président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab a indiqué que ce dernier a œuvré pour le développement du secteur touristique dans la région, citant la signature d’une convention relative au programme de développement intégré du tourisme rural et de nature dans la région, pour une enveloppe budgétaire de 89 millions de dirhams.

Ce programme porte notamment sur la mise en place des Centres d’accueil et d’orientation touristique, des circuits touristiques, des projets d’hébergement écologique et des espaces réservés aux produits de terroir, a précisé M. Yanja.

«Dans l’objectif d’accroître l’attractivité territoriale de la région, de promouvoir le secteur touristique et de faciliter la mobilité de et vers Dakhla, le Conseil régional a conclu une série de conventions de partenariat avec plusieurs compagnies aériennes pour réduire les tarifs des vols et renforcer les vols domestiques d’une part et vers Las Palmas d’autre part», a-t-il indiqué, notant que la contribution financière du Conseil régional dans ce cadre s’élève à 65,8 millions de dirhams.

Une autre convention de partenariat a aussi été conclue avec le Conseil régional du tourisme, d’un montant de 6 MDH, en vue d’améliorer l’attractivité de la région et promouvoir ses atouts, en plus de la participation aux Salons internationaux.