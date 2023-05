Création d’entreprises: une bonne dynamique observée dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en 2021

L’Observatoire marocain de la TPME poursuit son diagnostic du système productif régional et livre un aperçu de la dynamique entrepreneuriale au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour.

Le quotidien indique que l’idée est de mettre à la disposition des acteurs publics et privés une série d’indicateurs clés relatifs à la démographie, la santé économique et financière des entreprises ainsi que les indicateurs sur l’entrepreneuriat féminin. La même source fait remarquer que 7.344 entreprises personnes morales ont été créées dans la région en 2021.

«Ces créations s’inscrivent ainsi en consolidation comparé à l’année 2020 marquant une progression de 18,8% en glissement annuel. 72,9% de ces nouvelles entités sont implantées au niveau de la préfecture Tanger-Assilah, contre 15% à Tétouan, 7,4% à Larache, 2,5% à Al Hoceima, 1,2% à Ouazzane et 1% à Chefchaouen. La répartition de création de ces entités par section d’activités place le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles en tête des branches sectorielles (28,5 % des nouvelles créations)», détaille l’Observatoire.

Aujourd’hui Le Maroc précise que les transports et entreposage arrivent en deuxième position avec 19,2% des créations et 15,9 % pour le secteur de la construction et que 54,3 % de ces entités ont pour forme juridique SARL-AU, marquant ainsi une hausse de 3% comparé à une année plus tôt.

Notons aussi que pour ce qui est des dissolutions, l’Observatoire marocain de la TPME relève dans sa publication une augmentation de 699 entreprises ayant entamé le processus durant 2021. Aujourd’hui Le Maroc va plus loin et souligne que concernant l’employabilité, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a généré 468.975 emplois en 2021, soit une progression de 5 % comparé à 2020, ajoutant que l’essentiel des effectifs est concentré au niveau de Tanger-Assilah.

On apprend que la commune a enregistré 74,6 % d’emplois déclarés au niveau de la CNSS, contre 12,1 % pour Larache, 9,2 % pour Tétouan, 2,7 % pour Al Hoceima, 0,7 % de pour Chefchaouen et 0,6 % pour Ouazzane. Le quotidien indique aussi que l’ industrie manufacturière et le commerce, réparation d’automobiles et de motocycles ont représenté plus de 56 % des emplois déclarés dans la région en 2021.

On apprend également que le diagnostic établi laisse apparaître que les trésoreries se sont maintenues globalement au même niveau qu’en 2019. «Il ressort par ailleurs que 87,6% de l’encours total des crédits est concentré dans la préfecture de Tanger-Assilah, soit 70,7% de l’effectif des entreprises étudiées», conclut le journal.